ムーミンと文明堂の母の日カステラ♡可愛くて特別な贈り物

大切な人へ感謝を伝える母の日にぴったりな、心あたたまるスイーツが登場♡ムーミンと文明堂のコラボカステラが、2026年も限定販売されます。今年は「Moominmamma’s Day」をテーマに、やさしい時間と想いを包み込むデザインに。贈る人も受け取る人も笑顔になる、特別なギフトをチェックしてみてください♪

上品な特撰カステラギフト



「ムーミン 母の日特撰五三カステラ1B号」は4,968円（税込）。卵黄と卵白の比率を5対3にした贅沢な生地で、しっとりとしたくちどけとコク深い味わいが魅力です。

カステラにはリトルミイと「Thanks Mom」のメッセージが描かれ、桐箱にはムーミンママたちのイラストをデザイン。食べ終わった後も思い出として残せる特別な一品です。

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気軽に贈れるかわいいサイズ



「ムーミン 母の日カステラS号」は1,944円（税込）。4～6切れほどに分けられるサイズで、日常のおやつやちょっとしたギフトにもぴったりです。

はちみつのやさしい甘さが広がるハニーカステラ®を使用し、しっとりとした食感が楽しめます。パッケージにはムーミンママとリトルミイの穏やかなシーンが描かれ、見た目にも癒されるデザインです。

職人技が光るこだわり製法



文明堂のカステラは、職人が一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げています。

生地にムラなく火を通すことで、きめ細やかなふわふわ食感を実現。さらにチョコレートで描かれたキャラクターのデザインも手作業で施されており、細部にまでこだわりが詰まっています。

予約開始日：2026年3月31日（火）11:00

販売場所：文明堂オンラインショップ／直営店／ムーミンショップ

※お届けは5月8日～となります。

想いをやさしく届けるギフト♡



見た目の可愛さと上質な味わいを兼ね備えたムーミンカステラは、母の日の贈り物にぴったり♡言葉にしきれない感謝の気持ちも、やさしい甘さとともに届けられます。

今年は特別なスイーツで、心あたたまるひとときをプレゼントしてみてはいかがでしょうか♪