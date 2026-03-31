センバツ決勝は『豊臣兄弟！』対決に 智弁学園×大阪桐蔭、応援歌も競演
「第96回選抜高校野球大会」は3月31日、決勝戦を迎え、智弁学園高（奈良）と大阪桐蔭高（大阪）が対戦。智弁学園は10年ぶりの優勝、大阪桐蔭は春夏通算10度目の甲子園制覇を懸けた一戦となった。
【Xより】『豊臣兄弟！』対決を報告した公式X
試合は大阪桐蔭高が先制し、智弁学園高が追いつくも、大阪桐蔭高が引き離す展開で終盤へ。近畿勢同士のハイレベルな攻防が繰り広げられている。
そんな中、思わぬ形で話題を呼んでいるのが、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』との“リンク”だ。ドラマ公式Xでも「本日決勝 智弁学園（奈良）×大阪桐蔭（大阪）」と投稿し、「秀長ゆかりの地・奈良」「秀吉ゆかりの地・大阪」と両校を重ね合わせて紹介した。
さらに両校は、同作のオープニングテーマを応援歌に使用してきた2校でもあり、アルプススタンドでも同楽曲が競って演奏され、SNS上でも注目を集めている。
【Xより】『豊臣兄弟！』対決を報告した公式X
試合は大阪桐蔭高が先制し、智弁学園高が追いつくも、大阪桐蔭高が引き離す展開で終盤へ。近畿勢同士のハイレベルな攻防が繰り広げられている。
そんな中、思わぬ形で話題を呼んでいるのが、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』との“リンク”だ。ドラマ公式Xでも「本日決勝 智弁学園（奈良）×大阪桐蔭（大阪）」と投稿し、「秀長ゆかりの地・奈良」「秀吉ゆかりの地・大阪」と両校を重ね合わせて紹介した。
さらに両校は、同作のオープニングテーマを応援歌に使用してきた2校でもあり、アルプススタンドでも同楽曲が競って演奏され、SNS上でも注目を集めている。