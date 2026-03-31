勉強のやる気をアップさせる使い心地のよい文房具とは！？【集中力 やる気 学力がアップする 頭のよい子が育つ家のしかけ】

勉強のやる気をアップさせる使い心地のよい文房具とは

勉強の必須アイテムは「座り心地のよい椅子」②

子どもの「無意識の感性」を大切にする

インテリアからは少し離れますが、心地のよいものを選ぶのは勉強道具でも同じく大切です。

子どもに限った話ではありませんが、人間にとって完成はとても重要です。とくに、意思していない「無意識の感性」を大切にしましょう。

たとえば、わたしの場合、『はじめての子ども手帳』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）という手帳をつくったとき、色合いと髪質を徹底的に調べました。膨大な量の紙をサンプルとして集め、どの紙なら触りたくなるかを重視して選んだのです。

ここまでこだわった理由は、「いつも触りたい」という心地よさは「使いたい」という気持ちにつながるからです。

使い心地のよい文房具が勉強のやる気をアップさせる

同じように、鉛筆、消しゴムなどの文房具も、もっていて心地がよいもの、触っていたくなるものを用意しましょう。それが勉強しようというやる気につながったり、集中力の持続につながったりします。

ここで注意したいのは、キャラクターなどの形をした消しゴムは、多くの場合、「心地のよいもの」に当てはまらないということです。よく消えない消しゴム、もちにくい形の消しゴムは、勉強中のストレスになります。

子どもは、紙の手触りが悪い、消しゴムできれいに消せない、といった微妙な感覚でやる気をなくしてしまうものですから、こうした無意識の感覚を大切にしてあげてください。

消しゴムに限らず、鉛筆や定規、ノート類も同様です。

とくに、文房具は毎日使う勉強道具です。子どもが、ずっと触っていたいと思えるような、心地のよいものを選びましょう。

【出典】『集中力 やる気 学力がアップする 頭のよい子が育つ家のしかけ』著：石田勝紀