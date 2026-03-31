「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３１日午前１０時現在で、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



３１日の東京市場で、バードマンは反落。ただ、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が接近しつつあり、テクニカル妙味の高まりが買い予想数上昇につながっているようだ。



また、２６日取引終了後にマルチレベルマーケティング（ＭＬＭ）事業を展開する企業に対する総合支援サービスを主力とするマーベリック（京都市中京区）を子会社化すると発表したことも材料視されているもよう。両社の強みを融合させることで「包括的なソリューションの提供（ワンストップ化）」「エンターテインメントＤＸ（ＥＸ事業）におけるインフラ強化」「財務基盤の強化と業績の早期回復」などのシナジーを創出し、グループの企業価値向上につなげるとしている。



出所：MINKABU PRESS