記事ポイント アスクルがオオサキメディカルとの共同開発で「口腔ケアウェットシート」を発売ヘリンボーン織の大判シートでデリケートな口腔内をやさしくケア片手で開閉できるパッケージと80枚入り318円の継続しやすい価格設計 アスクルがオオサキメディカルとの共同開発で「口腔ケアウェットシート」を発売ヘリンボーン織の大判シートでデリケートな口腔内をやさしくケア片手で開閉できるパッケージと80枚入り318円の継続しやすい価格設計

アスクルが、医療・介護現場の口腔ケア課題に応えるオリジナル商品「口腔ケアウェットシート」を発売しています。

医療・介護用品分野で実績を持つオオサキメディカルとの共同開発により、現場の声を反映した使いやすい設計が特徴です。

80枚入り318円（税込）で、毎日のケアに取り入れやすい価格となっています。

アスクル「口腔ケアウェットシート」

商品名：口腔ケアウェットシート内容量：80枚入り価格：318円（税込）発売日：2026年3月18日販売チャネル：ASKUL、ソロエルアリーナ、LOHACO

医療・介護現場では、高齢者人口の増加に伴い日常的な口腔ケアの重要性が高まっています。

口腔ケアは口腔内の清潔を保つだけでなく、食事の安全や粘膜の乾燥予防、口周りの筋力維持にも関わるケアです。

「口腔ケアウェットシート」は、うがいが難しい方に対して介護者が指に巻き付けて使用し、口腔内の汚れを安全かつ衛生的に拭き取れます。

シートの特徴

シートサイズは150mm×200mmの大判サイズで、指に巻いて使いやすい大きさと適度な厚みを備えています。

素材にはヘリンボーン織の不織布を採用しており、柔らかく保湿力を保ちながら汚れをしっかり絡め取ります。

デリケートな口腔内を傷つけにくく、効率的なケアをサポートする設計です。

パッケージ設計と活用シーン

用途が一目で分かるイラスト入りデザインで、上面・側面・正面の三方向から識別しやすい設計となっています。

プラスチック製の蓋は開けた状態を保持でき、片手で開閉できるため作業中でもスムーズに取り出せます。

シール状の内蓋には書き込みができ、再利用も可能です。

シートはポップアップ式で1枚ずつ取り出しやすい仕様となっています。

水が使用できない災害時にも口腔ケアを行えるため、防災備蓄品としても活用できます。

オオサキメディカルとの共同開発により、医療・介護現場のニーズに応える品質と継続しやすい価格を両立しています。

ヘリンボーン織の大判シートと片手で開閉できるパッケージで、限られた時間の中でも効率的な口腔ケアが行えます。

防災備蓄品としても活用でき、日常から非常時まで幅広いシーンに対応する商品です。

アスクル「口腔ケアウェットシート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 口腔ケアウェットシートはどのように使いますか

A. 介護者が指にシートを巻き付けて、口腔内の汚れをやさしく拭き取って使用します。

うがいが難しい方の口腔ケアに適しています。

Q. どこで購入できますか

A. 事業所向け通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、一般消費者向け通販サービス「LOHACO」で購入できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 現場の声を反映した新商品！アスクル「口腔ケアウェットシート」 appeared first on Dtimes.