「2.2キロ続く桜のトンネルが壮観」福井県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング1位に反響！【2026年調査】
全国各地から続々と開花の便りが届き、いよいよ本格的なお花見シーズンが幕を開けました。短い見頃を逃さないためにも、実際に足を運んだ人がおすすめする納得のスポットを確認しておきましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、福井県で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「桜の中でうかびあがる現存天守閣が絵になる名所だから。お城がライトアップされる夜間はもはや幻想的すぎる」（60代女性／三重県）
「歴史的な背景もあり、桜とお城が共演する景色が素晴らしいから」（30代男性／富山県）
「枝垂れ桜を見てみたいから」（30代女性／愛知県）
▼回答者コメント
「夜のライトアップがきれいで有名だから」（50代女性／埼玉県）
「川沿いに続く長い桜並木が圧巻で、満開の時期には桜のトンネルのようになると聞いたからです。夜のライトアップも美しく、ゆっくり散歩しながら楽しめそうだと思いました。屋台も多く出ると聞き、花見気分をしっかり味わえそうな点も魅力です」（40代男性／北海道）
「足羽川堤防に2.2キロ続く桜のトンネルが壮観で、日本さくら名所100選にも選ばれた絶景スポットだから」（30代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、福井県で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：霞ヶ城公園（坂井市）／33票2位にランクインしたのは、坂井市にある「霞ヶ城公園（丸岡城）」です。現存十二天守の1つである丸岡城を、約400本のソメイヨシノが包み込む光景は圧巻。春の訪れとともに城が桜の海に浮かんでいるように見えることから「霞ヶ城」の別名を持ち、日本さくら名所100選にも選ばれている福井県屈指の景勝地です。
▼回答者コメント
「桜の中でうかびあがる現存天守閣が絵になる名所だから。お城がライトアップされる夜間はもはや幻想的すぎる」（60代女性／三重県）
「歴史的な背景もあり、桜とお城が共演する景色が素晴らしいから」（30代男性／富山県）
「枝垂れ桜を見てみたいから」（30代女性／愛知県）
1位：足羽川桜並木（福井市）／99票堂々の1位は、福井市を流れる足羽川の堤防沿いに広がる「足羽川桜並木」でした。全長約2.2キロメートルにわたって続く桜のトンネルは国内最大級のスケールを誇り、満開時にはピンク色の屋根の下を歩くような幻想的な体験ができます。夜間はライトアップも行われ、水面に映る夜桜が訪れる人々を魅了して止みません。
▼回答者コメント
「夜のライトアップがきれいで有名だから」（50代女性／埼玉県）
「川沿いに続く長い桜並木が圧巻で、満開の時期には桜のトンネルのようになると聞いたからです。夜のライトアップも美しく、ゆっくり散歩しながら楽しめそうだと思いました。屋台も多く出ると聞き、花見気分をしっかり味わえそうな点も魅力です」（40代男性／北海道）
「足羽川堤防に2.2キロ続く桜のトンネルが壮観で、日本さくら名所100選にも選ばれた絶景スポットだから」（30代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)