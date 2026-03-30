日本女子フィギュアチームでダンス披露

フィギュアスケートの世界選手権は29日（日本時間30日）、エキシビションをもって閉幕した。ネット上では大会後、日本女子フィギュアチームで披露したダンスが話題に。中井亜美（TOKIOインカラミ）と千葉百音（木下グループ）の容姿に熱い視線が注がれた。

キレのあるダンスで魅了したのは、坂本花織（シスメックス）、中井、千葉の他、ペアの長岡柚奈、アイスダンスの吉田唄菜（ともに木下アカデミー）の女性陣5人。坂本が中央に、前方には中井、千葉、後方には長岡、吉田が構える布陣で踊った。

仲睦まじいオフシーンを長岡と吉田がそれぞれ、自身のインスタグラムでアップ。ここで注目されたのが、中井と千葉の容姿だった。音楽に合わせて踊り出した瞬間、2人の愛くるしい表情が似通っているように映っている。X上のファンからは思わず驚きの声が上がっていた。

「中井亜美と千葉百音がそっくりで見分けつかんかった」

「こりゃ姉妹だわ」

「中井亜美と千葉百音、確かにそっくり」

「よく似てるわ」

「ユニット組んでデビューして欲しい」

「もう双子なのかってレベルで見分けつかん」

ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルの17歳中井は、今大会で9位に。一方、20歳の千葉は4位だった五輪での悔しさをバネに、フリーで自己ベストの150.02点をマーク。合計228.47点で銀メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）