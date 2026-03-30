「アンタ、地獄に堕ちるわよ」の強烈な決めゼリフや、六星占術の創設者として2000年代に一大ブームを巻き起こした占い師・細木数子さん(享年83)。

【写真】「トラウマ級に覚えてる」HG vs 細木数子、放送事故レベルの“伝説の回”

戸田恵梨香主演で細木さんの波瀾万丈な人生を描いたNetflix独占放送のドラマ『地獄に堕ちるわよ』の予告編が3月25日に公開された。

伝説のレイザーラモンHG回もドラマ化

映像には戦争で飢えていた少女時代にミミズを食べるシーンや、お札に火をつけるシーンなど衝撃的な場面が。

そんな中、ひときわSNS上を騒がせたのが芸人・レイザーラモンHGが「占いフォー！」と叫ぶワンシーンだ。

「このシーンは細木さんがメインでレギュラーを務めていた『ズバリ言うわよ！』（TBS系、’04〜’08年放送）にHGさんがゲストで出演した回を再現したのではとネット上で考察されています。HGさんの定番の持ちネタである腰振りを細木さんに見せたところ、細木さんが『気持ち悪い』と不快感を表しました。それに対し、HGさんが『僕を否定するということは私のお父さん、そして…』と反論を開始。

すると細木さんが『アンタを否定してるんじゃない。アンタが私を否定しているんだ！』『無礼な態度はやめなさい！』と大激怒。放送事故といっても過言ではない、ある意味伝説の回です」(全国紙記者)

HGは自身のインスタグラムに、

≪わたくしHG… NETFLIX "地獄に堕ちるわよ"出演決定フォーーー!! 情報解禁フォーーー!! 忘れもしない21年前のあの日、たったひとつの武器だけを持って全力を尽くしました。まるであの日にタイムリープしたかのような時間でした≫

と、細木さんを演じる戸田恵梨香とのシーン写真を投稿。この投稿にリプライでは、

≪まさか令和でまたあれが見れるなんて懐かしくて楽しみです！≫

≪あの日の勇気がネトフリの仕事とってきた≫

≪リアルで見ていた勢です(笑)トラウマ級に覚えています(笑) それをドラマで！見逃せないですね≫

と、歓喜の声が。

「また、本人役で登場するにあたって注目を集めたのがHGさんの現在の見た目です」(前出・全国紙記者、以下同)



≪HG側が全然老けてないのが凄い≫

≪なによりHGさんが、歳取ってるように思えないことがすごいよね。ストイック≫

≪21年前の自分役をそのまま演じられる驚異のアンチエイジング的存在！≫

と、X上では当時と変わらぬプロポーションを維持していることに驚きの声が。

「予告だけで大バズりし、プロモーションは大成功といえるでしょう。配信は4月27日からと少し先ですが、HGさんの本人役出演により、ドラマへの期待がかなり高まっています」

大ヒットフォー！ となるか!?