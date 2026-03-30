北川義隆さんによる実況がイタリアメディアで絶賛された

現地時間3月29日に行われた北アイルランド戦で2-0の勝利を収めたイタリア代表。

ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームが白星を飾ったなか、日本国内での熱狂的な反応が現地で大きな反響を呼んでいる。海外メディアは「おそらくイタリアの最大のファンは、この国から1万3000キロ以上離れた日本に住んでいる」と伝え、北川義隆さんによる熱い実況がバイラル化していると報じている。

試合はMFサンドロ・トナーリとFWモイーズ・キーンがゴールを決め、アッズーリが快勝。この得点シーンで見せた日本の実況陣の反応について「トナーリやキーンのゴールに最も喜んでいたのは、間違いなく試合を追いかけていた日本の実況者たちだった」と指摘している。特に「イタリアのアズーリのユニフォームを身にまとい、イタリア語と日本語を織り交ぜた発音」での実況は、現地ファンをも驚かせるものだった。

実況の熱量については「最高のレベルのアニメに匹敵するほどの強調」と評されており、トナーリのゴールが決まった瞬間の興奮ぶりを「日本の実況者たちは笑いと抱擁のなかで狂喜乱舞した」と描写している。イタリアサッカーへの情熱が日出ずる国まで「油が広がるように拡大している」と言及。かつて「キャプテン翼」から始まった日本のサッカー熱が、今や実況という形でも世界を驚かせている。

この様子はSNS上でも拡散され、イタリアのファンからは「ウイニングイレブンの時代以来、最高の実況だ」といった好意的なコメントが相次いでいるという。また「彼らは、システムへの仕返しとして敗北を願う一部のイタリア人よりもイタリア人らしさを示している」との声も紹介。北川さんによる情熱的な実況スタイルが、本国イタリアのファンに新鮮な感動と驚きを与えた一戦となった。（FOOTBALL ZONE編集部）