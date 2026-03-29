STU48が漁師に弟子入り、極寒荒波へ！ABEMA特別番組無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ・STU48のメンバーが極寒荒波へ飛び込むなど、過酷な環境にて共同生活を送る様子に迫る特別番組『STU48のウチら好きになりんちゃい』を３月30日（月）夜９時より無料放送する。
本番組は、アイドルグループ・STU48のメンバーが極寒の海で漁師に弟子入りし、２泊３日の過酷な共同生活に密着。総重量200kgを超える牡蠣の水揚げ、自ら行う魚の脳天締め、そして空腹の果てに喰らう究極の漁師飯。アイドルという肩書きを捨てて泥臭く奮闘する彼女たちの新たな一面をお届けする。
本番組の見届け人として、岡山県出身のお笑いコンビ・ウエストランド井口浩之、そして元乃木坂46で自身も広島県出身のタレント・和田まあやが登場。番組収録後、STU48キャプテン・岡田あずみは「私たちが日頃食卓で美味しく魚介類を食べることができるのは漁師の方々の努力あってこそなのだと、改めて実感することができました」とコメント。また、ウエストランド・井口は「みんな個性がすごく出ていたし、本当に頑張り屋だなと思いました」とメンバーの奮闘を称賛。また、自身のアイドル時代の過酷ロケを振り返りながら視聴した和田は、「グループにいたときにいろんなロケをして絆が深まっていたのを思い出し、懐かしい気持ちになりました。本当に青春って一瞬だから、この時間をすごく楽しんでほしいです」と温かいエールを送った。
アイドルたちの本音と絆に密着した『STU48のウチら好きになりんちゃい』は、３月30日（月）夜９時より「ABEMA」にて放送を開始。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組は、アイドルグループ・STU48のメンバーが極寒の海で漁師に弟子入りし、２泊３日の過酷な共同生活に密着。総重量200kgを超える牡蠣の水揚げ、自ら行う魚の脳天締め、そして空腹の果てに喰らう究極の漁師飯。アイドルという肩書きを捨てて泥臭く奮闘する彼女たちの新たな一面をお届けする。
アイドルたちの本音と絆に密着した『STU48のウチら好きになりんちゃい』は、３月30日（月）夜９時より「ABEMA」にて放送を開始。
（C）AbemaTV, Inc.