21歳のモーゼス・イタウマ

ボクシングのヘビー級10回戦が28日（日本時間29日）、英マンチェスターで行われ、WBA・WBO同級1位のモーゼス・イタウマ（英国）がWBA・WBO同級10位のジャーメイン・フランクリンに5回KO勝ち。戦績を14勝（12KO）無敗に伸ばした。相手の巨体を沈めた左アッパーに実況席も「WOW！ WOW！」「光のような速さ！」と大興奮している。

3回にもダウンを奪ったイタウマが勝負を決めたのは5回中盤。左アッパーがクリーンヒットすると、フランクリンはふらついた後に前のめりに崩れ落ちた。レフェリーがすぐに試合を止め、会場は騒然。中継したスポーツチャンネル「DAZN」のボクシング公式Xは「背筋が凍るイタウマのKOで勝負あり！」と記し、映像を公開した。

21歳の超有望株が見せた圧勝劇に海外実況席も大興奮。「WOW WOW！」「あれは銃だ。光のような速さ！」「一発の美しいショットでノックアウト！ 我々はボクシングの未来を見ているのか！ 彼はファビュラスなスーパースターだ！」と絶賛が止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）