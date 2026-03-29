開催：2026.3.29

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 8 - 7 [アスレチックス]

MLBの試合が29日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアスレチックスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。

3回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 ATH

6回表、3番 タイラー・ソダーストロム 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 TOR 1-1 ATH

6回裏、6番 ドールトン・バーショ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-1 ATH

7回表、9番 デンゼル・クラーク 6球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 TOR 2-2 ATH、2番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってセンターへの満塁ホームランでアスレチックス得点 TOR 2-6 ATH

7回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロＪｒ． 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-6 ATH

8回裏、8番 ヘスス・サンチェス 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 4-6 ATH、9番 アンドレス・ヒメネス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 5-6 ATH

9回裏、5番 アレハンドロ・カーク 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 6-6 ATH

10回表、4番 ブレント・ルーカー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 TOR 6-7 ATH

10回裏、2番 アディソン・バーガー 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 7-7 ATH

11回裏、7番 アーニー・クレメント 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 8-7 ATH

試合は8対7でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのスペンサー・マイルズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのルイス・メディーナで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 09:32:21 更新