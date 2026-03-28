HANAのジス、コハル、モモカ、マヒナが、HANAの新曲「Bad Girl」に乗せて、ただ、わちゃわちゃと遊ぶだけのムービーが大評判となっている。

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■「なぜだ、この妙な親近感…。家族か親戚の動画観てるみたいな、不思議な気持ちになる」

“Girl friends >>> everything”のタイトルとともにスタートする本動画。

美しく整備された遊歩道に集合した4人が、仲良く自撮りをしていたかと思いきや、おもむろにじゃんけんを開始。一抜けしたコハルとマヒナが一目散に走り出し、残されたジスとモモカがふたりでじゃんけん、モモカが勝ち、モモカ→ジスの順にダッシュ！（結構なスピードで走っていった3人に、それほど遅れずに追いついてしまうジスがすごい）

その後は、ジス×マヒナ、コハル×モモカの2組に分かれての自撮り、4人の走る姿、マヒナとモモカのハグシーン、仲良く手を繋いでのジャンプ、「Bad Girl」のリップシンクシーンを経て、水辺で仲良く肩を並べて座る4人の後ろ姿が映し出されてエンディング。

4人の衣装から、先日公開されたジス、コハル、モモカ、マヒナが、ソウルでタンフルを食べさせ合いっこした動画と同日に撮られたムービーであると思われる。

コメント欄は「かわいすぎて一生見てられる」「もぉーみんなかわいすぎ」「かわいいが渋滞」「ほんと幸せそうすぎる」「みんなが楽しそうにしているのを見るだけで幸せ」「癒されるわぁ…♡」「あーーーー尊い」「全員優勝」「仲間に入れてくれ」「かわいすぎやろ」「人気すぎてライブなんか行けないはずなのに、なぜだ、この妙な親近感…。家族か親戚の動画観てるみたいな、不思議な気持ちになる」「尊すぎる」「全部の動きがかわいすぎ」など、4人の姿にメロメロになったファンの声が続々。書き込みが後を絶たない状況となっている。