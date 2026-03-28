【トレンド感】が欲しいコ必見♡ Rayスタイリスト直伝「トップス＆ワンピース」の選び方
今っぽなコーデを組むためのテクニックが知りたい！そこで今回は、Rayスタイリストに聞いた「トップス＆ワンピース」の選び方をご紹介します。トレンドがわかりやすく表れるワンピと、毎年新しいトレンドが生まれやすいトップス。選び方をマスターすれば、即おしゃれ上級者になれちゃう♡
着回し基本の【き】
絶対失敗しないアイテム選びのヒント♡
まずは、着回しをする上で、どうやってアイテムを選ぶか。どんなことを意識してお買い物をするべきか。多くの着回し企画を担当してきた、スタイリストの考えを見ていこう！
Rayの世界観をつくる5人のスタイリストを紹介ー！
稲葉有理奈さん
Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん
大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん
長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん
可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん
Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。
Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん
大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん
長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん
可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん
Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。
トレンドを重視すべきは【トップス＆ワンピース】
「トレンドがわかりやすく表れるのはワンピかも。逆に古さが出やすいのもワンピだから、新たなトレンドが生まれるごとに買い足してもいいかもね！」（仲田さん）
「トップスは毎年新しいトレンドが生まれやすい！お金をかけなくてもいいから、毎シーズンゲットしてほしい♡」（杉本さん）
今季買うなら......
「ワンピもトップスも柄や透けは今シーズンの欠かせないポイント。女のコっぽさが出るデザインがトレンドだから、Ray読者のコたちも手を出しやすいはず！」（仲田さん）
Item 【ZARA】レースブラウス
キレイめながらシアー素材でコンサバ印象を回避。
Item 【COCO DEAL】フリルドレープトップス
デコルテあきにたっぷりのギャザーで品よくスタイルアップ。
Item 【NOT YOUR ROSE】花柄ワンピース
重ね着のレパートリーが豊富なキャミワンピ。
Item 【H＆M】シアーロングワンピース
大人っぽさがレベチ。着るだけで即女みをゲットできちゃう♡
撮影／林真奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海