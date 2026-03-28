開催：2026.3.28

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 5 - 4 [Dバックス]

MLBの試合が28日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとDバックスが対戦した。

ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。

2回表、8番 アレク・トーマス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでDバックス得点 LAD 0-1 ARI

3回表、1番 ケテル・マルテ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 LAD 0-2 ARI

3回裏、9番 アレックス・フリーランド 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 1-2 ARI、3番 ムーキー・ベッツ 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 4-2 ARI

4回表、8番 アレク・トーマス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 LAD 4-4 ARI

8回裏、2番 カイル・タッカー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 5-4 ARI

試合は5対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエドガルド・エンリケスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はDバックスのケビン・ギンケルで、ここまで0勝1敗0S。ドジャースのＥ・ディアスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.167となっている。

ここまでドジャースは1勝0敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方Dバックスは0勝1敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 14:06:26 更新