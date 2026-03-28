お花見や新生活におすすめ!｢お店価格で出前館｣のおすすめポイントを紹介

日本最大級のデリバリーサービス｢出前館｣では、2026年3月1日(日)よりお店と同じ商品価格でデリバリーできる｢お店価格で出前館｣が全国47都道府県へと拡大展開になりました。また、｢お店価格で出前館｣の全国展開を記念し、出前館がお届けする店舗において送料無料を開始しています。引越しが増える新生活時期や忙しい時のご飯に出前館を利用すると便利です。さっそく実際に使ってみた感想をふまえながら紹介します。

お店と同じ商品価格でデリバリー

｢お店価格で出前館｣は、2026年3月1日(日)よりお店と同じ商品価格でのデリバリーが全国47都道府県へと拡大展開になりました。

対象エリア内の加盟店で、デリバリーをお店と同じ商品価格で楽しめるのは嬉しいですね。

また、出前館がお届けする店舗において送料無料が開始します。※別途サービス料が発生します

どんなときに使ってみる?

春はお花見シーズンの季節です。出前館はご自宅以外にも公園などの屋外にもお届け可能なので、重い荷物を持たずにお花見をすることもできます。

出前館には様々なジャンルのお店があるので、メインからスイーツまで注文できちゃいますね。

銀座コージーコーナーのレモンスイーツ♡瀬戸内レモンでリフレッシュ

出前館を試してみて

忙しいときのお料理やおかずの品数が少ないときに一品プラスとして使ってみるのもおすすめです。春はお子様が新学期を迎え、いつもよりも忙しくなってくる季節です。

揚げ物だけを出前館で注文して家にあるお皿に盛り付けると、“手間抜き”おかずも普段通りの食卓に大変身します。

他にもこれから迎える春は、引越しが増える新生活時期です。引っ越し準備時には、冷蔵庫や調理器具をダンボールにつめて荷造りしてしまうので、ご飯に困ってしまうことも。

また、学生や新社会人にとっては、引っ越し後に冷蔵庫や調理器具が揃っておらず困ってしまうこともあるかもしれません。そんなときに、出前館を使うと便利です。

いかがでしたか。

2026年3月1日より、全国47都道府県へエリアを拡大し、10,000店舗以上で｢お店価格で出前館｣が始まっています。忙しくなってくる時期には、出前館を使ってしっかりとご飯を食べてみてはいかがでしょうか。

取材協力/出前館