ReFaにアイボリーカラー新登場♡人気美容家電が上品カラーに

毎日の美容時間をもっと心地よく♡ReFaから人気美容家電に待望のアイボリーカラーが登場しました。上品でやさしい色合いは、使うたびに気分を高めてくれる魅力があります。ヘアアイロンやドライヤーなど幅広いラインナップに新色が加わり、機能だけでなくデザインでも楽しめる新シリーズに注目です♪

人気アイテムに新色登場♡

今回アイボリーカラーが追加されたのは、「ReFa FINGER IRON ST」（14,500円税込）、「ReFa POWER STRAIGHT IRON PRO」（33,000円税込）、「ReFa POWER STRAIGHT IRON」（33,000円税込）、「ReFa BEAUTECH DRYER SE」（33,000円税込）。

さらに「ReFa FINE BUBBLE U+」（38,000円税込）も2026年秋に同カラーで登場予定です。統一感のあるカラーで、シリーズ使いも楽しめます。

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機能性も魅力のラインナップ

「ReFa FINGER IRON ST」はニュアンスヘアや小顔見せ※を簡単に叶えるアイロン。

「ReFa POWER STRAIGHT IRON PRO／POWER STRAIGHT IRON」は、ワンストロークでうねりを整え、ツヤのあるストレートヘアへ導きます。

「ReFa BEAUTECH DRYER SE」は軽量設計で扱いやすく、サロン級の仕上がりを実現。

※ヘアセット効果による

発売情報＆展開

発売日は2026年4月15日（水）。全国の美容室、百貨店、家電量販店、公式オンラインショップなどで順次展開されます。人気カラーのため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問い合わせください。

美しさも気分もアップ

ReFaのアイボリーカラーは、機能性とデザイン性を兼ね備えた魅力的な新提案♡毎日のスタイリング時間をより楽しく、特別なものにしてくれます。

お気に入りのカラーで揃えれば、気分もさらにアップ。ぜひ新しい美容習慣に取り入れてみてください♪