本拠地アスレチックス戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのアスレチックスとの開幕戦に「7番・三塁」で先発し、メジャーデビューを果たした。3打数2安打1四球をマークし、チームの3-2のサヨナラ勝ちに貢献した。試合後にはNHK-BSのインタビュー中にチームメイトから粋な歓迎を受けていた。

岡本は2-2で迎えた9回。2死走者なしから右前打を放つと、後続のクレメントが二塁打。三塁に進塁すると、ヒメネスの適時打でサヨナラのホームを踏んだ。

守備でも好プレーを見せた岡本。サヨナラ勝ち後にはNHK-BSのインタビューに応じた。今の気持ちを聞かれると「いや、すごいですね」と一言。そのタイミングで同僚のゲレーロJr.らから水をかけられるという粋な歓迎を受けた。岡本は冷たそうに仰天した表情を見せた。

また、ゲレーロJr.は安打を打った後、日本代表「侍ジャパン」が今年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で話題になった「お茶点て」のようなポーズを披露。そのことについて聞かれると、「そこは触れないでもらって、いただきたいなと思います」と秘密にしているようだった。

今後に向けては「本当にいい勝ち方だったと思いますし、僕自身もコツコツと、チームに貢献できるように頑張りたいなと思います」と話した。



（THE ANSWER編集部）