『PSYREN -サイレン-』完結までアニメ化で10月放送 ビジュアル公開でキャラ5人集結
テレビアニメ『PSYREN -サイレン-』が10月より放送されることが決定した。物語の完結までアニメ化され、ティザービジュアル第2弾が公開された。
【動画】完結までアニメ化！公開された『PSYREN -サイレン-』最新映像
『PSYREN -サイレン-』は、2008年〜2010年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載された、岩代俊明氏による超能力バトルサスペンス漫画が原作。
物語は、高校一年生の夜科アゲハがある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾い数日後、同じテレホンカードを持っていた幼馴染みの同級生・雨宮桜子が姿を消してしまう。アゲハは雨宮を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセスし、そして、命を懸けたゲームが始まるというストーリー。
国内の大型イベント『Animejapan』の投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約16年が経った今もなお根強い人気を誇っている。
ティザービジュアル第2弾では、初めてメインキャラクター5人が勢揃い。現代世界の街中を歩く5人。命懸けのバトルが始まる直前の姿をイメージした内容となっており、不穏な空気が漂う中、覚悟を決めた真剣な眼差しが描かれている。そんな中、アゲハは余裕そうな表情を浮かべていたりと、キャラクターの特徴も映し出されている。
■スタッフ
原作：岩代俊明（集英社刊）
監督：小野勝巳
シリーズ構成：吉田伸
キャラクターデザイン：大熊白
音楽：大間々昂・斎木達彦・兼松衆
アニメーション制作：サテライト
■キャスト
夜科アゲハ：安田陸矢
雨宮桜子：風間万裕子
朝河飛龍：武内駿輔
望月朧：斉藤壮馬
霧崎兜：野津山幸宏
【動画】完結までアニメ化！公開された『PSYREN -サイレン-』最新映像
『PSYREN -サイレン-』は、2008年〜2010年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載された、岩代俊明氏による超能力バトルサスペンス漫画が原作。
物語は、高校一年生の夜科アゲハがある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾い数日後、同じテレホンカードを持っていた幼馴染みの同級生・雨宮桜子が姿を消してしまう。アゲハは雨宮を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセスし、そして、命を懸けたゲームが始まるというストーリー。
ティザービジュアル第2弾では、初めてメインキャラクター5人が勢揃い。現代世界の街中を歩く5人。命懸けのバトルが始まる直前の姿をイメージした内容となっており、不穏な空気が漂う中、覚悟を決めた真剣な眼差しが描かれている。そんな中、アゲハは余裕そうな表情を浮かべていたりと、キャラクターの特徴も映し出されている。
■スタッフ
原作：岩代俊明（集英社刊）
監督：小野勝巳
シリーズ構成：吉田伸
キャラクターデザイン：大熊白
音楽：大間々昂・斎木達彦・兼松衆
アニメーション制作：サテライト
■キャスト
夜科アゲハ：安田陸矢
雨宮桜子：風間万裕子
朝河飛龍：武内駿輔
望月朧：斉藤壮馬
霧崎兜：野津山幸宏
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