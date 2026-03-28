開催：2026.3.28

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 3 - 2 [アスレチックス]

MLBの試合が28日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアスレチックスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。

4回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 TOR 0-1 ATH

5回裏、9番 アンドレス・ヒメネス 3球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-1 ATH

9回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 4球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 TOR 2-2 ATH

9回裏、9番 アンドレス・ヒメネス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-2 ATH

試合は3対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのジャスティン・スターナーで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 11:14:09 更新