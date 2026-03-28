「漫画のような凄い話」「激アツすぎるだろ」スコットランドで実現した再会にファン感動！今も宝物…「家にまだあるよ」
セルティックのお膝元で行なわれる、日本代表とスコットランド代表の親善試合を前に、人々を熱くする企画が実現した。
中村俊輔氏は『U-NEXT』の中継で解説を務めるため、スコットランド入り。その際に、スコットランド代表の中心選手として活躍するキーラン・ティアニーと感動の再会を果たした。
現在28歳のティアニーは、セルティックの下部組織出身。10歳の時にクラブが主催したイベントで、当時トップチームでスターだった日本代表のレジェンドから、スパイクをプレゼントされたのは有名な話だ。
アーセナルを経て、今季から再びセルティックでプレーするティアニーは、貰ったスパイクは「家にまだあるよ」と言い、スマホに保存してある写真を見せた。今も宝物として大切に保管しているようだ。
「これこれこれ！」と笑みを浮かべた中村氏は、「あの時は１番上手かった人にあげたんじゃなくて、１番サッカーにのめり込んでた人にあげた。まさか、こんなトッププレーヤーになると思わなかったから、自分もすごい嬉しい」と言葉を伝えた。
この動画は大きな注目を集め、「キーランくん、立派になったなぁ」「漫画のような凄い話」「激アツすぎるだろ」「これ見れただけでスコットランド戦組めて良かった」「子供の頃のヒーローは大人になってもヒーローのままだよね」といった声で溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村俊輔からスパイクをもらう10歳のティアニー少年→28歳で再会！
中村俊輔氏は『U-NEXT』の中継で解説を務めるため、スコットランド入り。その際に、スコットランド代表の中心選手として活躍するキーラン・ティアニーと感動の再会を果たした。
現在28歳のティアニーは、セルティックの下部組織出身。10歳の時にクラブが主催したイベントで、当時トップチームでスターだった日本代表のレジェンドから、スパイクをプレゼントされたのは有名な話だ。
「これこれこれ！」と笑みを浮かべた中村氏は、「あの時は１番上手かった人にあげたんじゃなくて、１番サッカーにのめり込んでた人にあげた。まさか、こんなトッププレーヤーになると思わなかったから、自分もすごい嬉しい」と言葉を伝えた。
この動画は大きな注目を集め、「キーランくん、立派になったなぁ」「漫画のような凄い話」「激アツすぎるだろ」「これ見れただけでスコットランド戦組めて良かった」「子供の頃のヒーローは大人になってもヒーローのままだよね」といった声で溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村俊輔からスパイクをもらう10歳のティアニー少年→28歳で再会！