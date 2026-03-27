ゴスペラーズ、最新EP『UNIVER5OUL』リリース＆全国ライブツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞開催決定
ゴスペラーズが、最新EP『UNIVER5OUL』を6月24日にリリースすることを発表した。
EPタイトルの「UNIVER5OUL」は、“UNIVERSE”と“SOUL”を掛け合わせた造語。さらにSOULの頭文字Sを“5”に変え、メジャーデビュー当時から変わらず5人の声で魂を込めた音色を紡ぎ続けてきたゴスペラーズの想いが込められているという。
本作は、30周年を経て新たなスタートを切るゴスペラーズの現在地を示す作品になるとのことで、世代や国境、ファンの垣根を越える音楽本来の“Borderless”な力と、彼らの原点、そして新たな魅力を感じさせる全5曲が収録される。
さらに、本作を携えた全国ライブツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞の開催も決定した。8月から12月にかけて全35公演を予定している。収録楽曲や特典映像の詳細は追って公開予定だという。
写真◎緒車寿一
◾️EP『UNIVER5OUL』
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://kmu.lnk.to/UNIVER5OUL
▼仕様
・初回生産限定盤[CD + Blu-ray] ※デジパック仕様
3,520円（税抜価格3,200円）/ KSCL-3659~3660
・通常盤[CD]
2,420円（税抜価格2,200円）/ KSCL-3661
▼収録曲（5曲収録予定／初回盤・通常盤共通）
※後日発表
▼初回生産限定盤 特典Blu-ray 収録内容
※後日発表
▼対象店舗 / 特典内容
楽天ブックス ・・・※後日発表
セブンネットショッピング ・・・ ※後日発表
SonyMusicShop ・・・ ※後日発表
Amazon.co.jp ・・・ ※後日発表
ゴスペラーズ応援店 ・・・ ※後日発表
※特典の品目・絵柄、応援店対象店舗は追ってご案内させていただきます。
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
◾️全国ツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞
2026年
08/20(木) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール
08/22(土) 山梨・YCC県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール）大ホール
08/23(日) 神奈川・茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
08/29(土) 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール
08/30(日) 大阪・東京建物Brillia HALL 箕面 大ホール
09/05(土) 北海道・北ガス市民ホール(北見市民会館) 大ホール
09/07(月) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
09/12(土) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
09/13(日) 京都・ロームシアター京都 メインホール
09/18(金) 秋田・湯沢文化会館 大ホール
09/19(土) 岩手・奥州市文化会館（Zホール）大ホール
09/21(月・祝) 山形・やまぎん県民ホール 大ホール
09/23(水・祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール
10/24(土) 千葉・千葉県文化会館 大ホール
10/25(日) 東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）
10/31(土) 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール
11/01(日) 大分・iichiko総合文化センター グランシアタ
11/03(火・祝) 愛知・瀧上工業雁宿ホール（半田市福祉文化会館） 大ホール
11/07(土) 富山・新川文化ホール（ミラージュホール） 大ホール
11/08(日) 長野・ホクト文化ホール（長野県県民文化会館） 大ホール
11/12(木) 静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
11/13(金) 東京・東京国際フォーラム ホールA
11/15(日) 宮城・仙台サンプラザホール
11/20(金) 愛媛・松山市民会館 大ホール
11/21(土) 高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) オレンジホール
11/23(月・祝) 大阪・グランキューブ大阪 メインホール
11/28(土) 広島・広島文化学園HBGホール
11/29(日) 島根・出雲市民会館
12/03(木) 岐阜・長良川国際会議場 メインホール
12/05(土) 三重・イスのサンケイホール鈴鹿（鈴鹿市民会館）
12/12(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
12/13(日) 大阪・グランキューブ大阪 メインホール
12/19(土) 佐賀・鳥栖市民文化会館 大ホール
12/20(日) 福岡・福岡サンパレス
12/26(土) 東京・東京国際フォーラム ホールA
▼チケット
・料金：全席指定 9,000円(税込)
・チケット一般発売日
8〜9月公演：7/5(日)
10月公演(※11/3愛知公演まで)：8/23(日)
11月公演：9/6(日)
12月公演：10/4(日)
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