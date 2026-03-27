ゴスペラーズが、最新EP『UNIVER5OUL』を6月24日にリリースすることを発表した。

EPタイトルの「UNIVER5OUL」は、“UNIVERSE”と“SOUL”を掛け合わせた造語。さらにSOULの頭文字Sを“5”に変え、メジャーデビュー当時から変わらず5人の声で魂を込めた音色を紡ぎ続けてきたゴスペラーズの想いが込められているという。

本作は、30周年を経て新たなスタートを切るゴスペラーズの現在地を示す作品になるとのことで、世代や国境、ファンの垣根を越える音楽本来の“Borderless”な力と、彼らの原点、そして新たな魅力を感じさせる全5曲が収録される。

さらに、本作を携えた全国ライブツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞の開催も決定した。8月から12月にかけて全35公演を予定している。収録楽曲や特典映像の詳細は追って公開予定だという。

写真◎緒車寿一

◾️EP『UNIVER5OUL』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://kmu.lnk.to/UNIVER5OUL ▼仕様

・初回生産限定盤[CD + Blu-ray] ※デジパック仕様

3,520円（税抜価格3,200円）/ KSCL-3659~3660

・通常盤[CD]

2,420円（税抜価格2,200円）/ KSCL-3661 ▼収録曲（5曲収録予定／初回盤・通常盤共通）

※後日発表 ▼初回生産限定盤 特典Blu-ray 収録内容

※後日発表 ▼対象店舗 / 特典内容

楽天ブックス ・・・※後日発表

セブンネットショッピング ・・・ ※後日発表

SonyMusicShop ・・・ ※後日発表

Amazon.co.jp ・・・ ※後日発表

ゴスペラーズ応援店 ・・・ ※後日発表

※特典の品目・絵柄、応援店対象店舗は追ってご案内させていただきます。

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

◾️全国ツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞ 2026年

08/20(木) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

08/22(土) 山梨・YCC県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール）大ホール

08/23(日) 神奈川・茅ヶ崎市民文化会館 大ホール

08/29(土) 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

08/30(日) 大阪・東京建物Brillia HALL 箕面 大ホール

09/05(土) 北海道・北ガス市民ホール(北見市民会館) 大ホール

09/07(月) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

09/12(土) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

09/13(日) 京都・ロームシアター京都 メインホール

09/18(金) 秋田・湯沢文化会館 大ホール

09/19(土) 岩手・奥州市文化会館（Zホール）大ホール

09/21(月・祝) 山形・やまぎん県民ホール 大ホール

09/23(水・祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール

10/24(土) 千葉・千葉県文化会館 大ホール

10/25(日) 東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）

10/31(土) 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

11/01(日) 大分・iichiko総合文化センター グランシアタ

11/03(火・祝) 愛知・瀧上工業雁宿ホール（半田市福祉文化会館） 大ホール

11/07(土) 富山・新川文化ホール（ミラージュホール） 大ホール

11/08(日) 長野・ホクト文化ホール（長野県県民文化会館） 大ホール

11/12(木) 静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

11/13(金) 東京・東京国際フォーラム ホールA

11/15(日) 宮城・仙台サンプラザホール

11/20(金) 愛媛・松山市民会館 大ホール

11/21(土) 高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) オレンジホール

11/23(月・祝) 大阪・グランキューブ大阪 メインホール

11/28(土) 広島・広島文化学園HBGホール

11/29(日) 島根・出雲市民会館

12/03(木) 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

12/05(土) 三重・イスのサンケイホール鈴鹿（鈴鹿市民会館）

12/12(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

12/13(日) 大阪・グランキューブ大阪 メインホール

12/19(土) 佐賀・鳥栖市民文化会館 大ホール

12/20(日) 福岡・福岡サンパレス

12/26(土) 東京・東京国際フォーラム ホールA ▼チケット

・料金：全席指定 9,000円(税込)

・チケット一般発売日

8〜9月公演：7/5(日)

10月公演(※11/3愛知公演まで)：8/23(日)

11月公演：9/6(日)

12月公演：10/4(日)