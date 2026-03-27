さらばMac Pro、Appleストアで販売終了へ。復活の予定もなし
声も出さずに、去っていった…。
Apple（アップル）のMacシリーズの中でも最上位モデル「Mac Pro」。その名のとおり妥協なきプロ向けMacとして君臨していましたが、最近はアップデートがなく…なんて思ってたら、終売です。
9to5Macによると、Mac Proは終売となり、将来的に復活の予定も無いとのこと。
日本のAppleストアもチェックしてみましたが、確かにラインナップから姿を消していました。
もう内蔵で拡張する時代は終わったのかもしれない
Mac Proは2023年のM2 Ultraチップ搭載モデルが最後のバージョン。
一方でMac StudioはM3 Ultraチップへとアップデートしているので、スペック目当てでMac Proを選ぶ理由って、すでになかったといえばそう。
一応、Mac Proは内部にPCI Express×7の拡張性が備わっていますが、グラフィックカードが刺さるわけでもないですし、ストレージをじゃぶじゃぶ増設できるくらい。だったら今の時代、Thunderbolt 5の外付けストレージでもなんとかなるわけで…うーん、確かに難しいニーズ。発表当時も海外redditのフォームで「PCIeスロット何に使うんだ？」と議論されていました。
やっぱトータルで見ると、優秀な弟（Mac Studio）の方がコスパ高く、サイズも小さく、時代にマッチしたプロ向けMacだというのは事実ですね…。
プロ向けMacとしての絶対王者の存在感が無くなるのは、さみしい気もしますけど、変に延命するよりも、賢明だったと思います。
R.I.P. Mac Pro。
Source: 9to5Mac via MacRumors, reddit
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