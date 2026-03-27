Mr.Children・桜井和寿、貴重な姿をノーカットで公開へ 楽曲をメンバーに初披露する瞬間『日曜日の初耳学』
Mr.Childrenの桜井和寿が、29日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：20）に出演し、楽曲制作の裏側を明かす。
【動画】「ひとしきり泣いてきました」出演前に見てきたドラマを語る桜井和寿
1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、第一線で活躍し続ける。今回はその国民的バンドを率いる桜井和寿が自身の作詞・作曲術とライブやバンドへの想いをじっくり語ったインタビューの完結を届ける。
まずは桜井の作詞・作曲術に林修が迫る。代表曲の一つ、『Sign』の制作秘話をきっかけに、話題は“ミスチルの歌詞”の核心へ。曲作りにおいて桜井が20代の頃から意識してきた思いを“共感性”というキーワードからひもといていく。
実は、桜井が作詞・作曲する中で大切にしているものの一つが、メンバーのリアクションだという。番組では、生み出されたばかりの曲を桜井が自らギターで弾き語り、バンドメンバーに初披露する瞬間の映像を公開。奇跡の瞬間を収めた貴重な姿をノーカットで放送する。
【動画】「ひとしきり泣いてきました」出演前に見てきたドラマを語る桜井和寿
1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、第一線で活躍し続ける。今回はその国民的バンドを率いる桜井和寿が自身の作詞・作曲術とライブやバンドへの想いをじっくり語ったインタビューの完結を届ける。
実は、桜井が作詞・作曲する中で大切にしているものの一つが、メンバーのリアクションだという。番組では、生み出されたばかりの曲を桜井が自らギターで弾き語り、バンドメンバーに初披露する瞬間の映像を公開。奇跡の瞬間を収めた貴重な姿をノーカットで放送する。