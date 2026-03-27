◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 智弁学園 12―8 花咲徳栄（2026年3月27日 甲子園）

智弁学園（奈良）が8点差をひっくり返して花咲徳栄（埼玉）に12―8で逆転勝ちし、優勝した16年以来10年ぶりにベスト4へ進出した。8点差逆転は選抜史上初で、夏を含めても97年の市立船橋（17―10文徳）、14年の大垣日大（12―10藤代）と並び甲子園史上最大タイの逆転劇。智弁学園は春夏通算50勝目で、29日の準決勝では中京大中京（愛知）と対戦する。

公式戦初先発の左腕・田川璃空（3年）が制球に苦しみ、1回持たずに降板。2番手・高井周平（3年）もつかまり、2回表までに0―8とリードを許した。しかし、その裏に犠飛で1点を返すと、3回からは1、2回戦と2試合連続完投のエース左腕・杉本真滉（3年）が4番手として登板。花咲徳栄に傾いていた流れを止めた。

3回裏には犠飛と、6番・北川温久（3年）の適時三塁打、7番・多井桔平（2年）の適時二塁打で3点。4回にも5番・逢坂悠輔（2年）の2点適時二塁打で6―8と詰め寄った。5回に相手暴投で1点差とすると、2死一、三塁で4番手として登板した相手エースの黒川凌大（3年）から2番・志村叶大（3年）が右中間へ2点適時二塁打を放ち、9―8と逆転した。

打線は6回にも黒川から今大会初先発の8番・添本一輝（2年）の適時打や9番・八木颯人（3年）の適時二塁打などで3点を追加。チームとして選抜初となる先発全員の15安打をマークし、杉本は7イニングで花咲徳栄に3安打しか許さず、8奪三振の無失点リリーフで投げきった。