NY株式26日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均　　　45991.05（-438.44　-0.94%）
ナスダック　　　21473.37（-456.46　-2.08%）
CME日経平均先物　52440（大証終比：-780　-1.49%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9972.17（-134.67　-1.33%）
独DAX　 22612.97（-344.11　-1.50%）
仏CAC40　 7769.31（-77.24　-0.98%）

米国債利回り
2年債　 　3.984（+0.099）
10年債　 　4.408（+0.076）
30年債　 　4.923（+0.023）
期待インフレ率　 　2.342（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.074（+0.116）
英　国　　4.974（+0.135）
カナダ　　3.558（+0.072）
豪　州　　5.011（+0.055）
日　本　　2.273（+0.021）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.47（+4.15　+4.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4420.50（-165.00　-3.60%）

ビットコイン（ドル）
68410.50（-2572.29　-3.62%）
（円建・参考値）
1093万0630円（-411000　-3.62%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ