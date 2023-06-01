ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４３８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均 45991.05（-438.44 -0.94%）
ナスダック 21473.37（-456.46 -2.08%）
CME日経平均先物 52440（大証終比：-780 -1.49%）
欧州株式26日終値
英FT100 9972.17（-134.67 -1.33%）
独DAX 22612.97（-344.11 -1.50%）
仏CAC40 7769.31（-77.24 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.984（+0.099）
10年債 4.408（+0.076）
30年債 4.923（+0.023）
期待インフレ率 2.342（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.074（+0.116）
英 国 4.974（+0.135）
カナダ 3.558（+0.072）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.47（+4.15 +4.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4420.50（-165.00 -3.60%）
ビットコイン（ドル）
68410.50（-2572.29 -3.62%）
（円建・参考値）
1093万0630円（-411000 -3.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45991.05（-438.44 -0.94%）
ナスダック 21473.37（-456.46 -2.08%）
CME日経平均先物 52440（大証終比：-780 -1.49%）
欧州株式26日終値
英FT100 9972.17（-134.67 -1.33%）
独DAX 22612.97（-344.11 -1.50%）
仏CAC40 7769.31（-77.24 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.984（+0.099）
10年債 4.408（+0.076）
30年債 4.923（+0.023）
期待インフレ率 2.342（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.074（+0.116）
英 国 4.974（+0.135）
カナダ 3.558（+0.072）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.47（+4.15 +4.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4420.50（-165.00 -3.60%）
ビットコイン（ドル）
68410.50（-2572.29 -3.62%）
（円建・参考値）
1093万0630円（-411000 -3.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ