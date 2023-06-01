【DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY】 3月24日 配信開始 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

スクウェア・エニックスが3月24日に配信を開始したAndroid/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」。本作におけるおすすめのデイリーミッション項目について紹介する。

スマートフォン向けゲームを長く遊ぶ上で、決して無視できないのが「毎日の日課（デイリーミッション）」である。過去に実施されていたCBTでのデイリーミッションは、「特定のロール（役割）でバトルに参加する」といった指定が多く、全6項目を達成しなければならなかったのだが、正式版では、このデイリーミッションが大幅に緩和された。

まず達成必須となるミッションの数が6つから3つへと半減。さらに、「特定のロール指定」のような特殊な条件は初期段階では出現せず、プレイヤーランクがある程度上がってゲームに慣れてから、段階的に登場するような仕組みへと変更された。

比較的に達成は容易そうなものばかりに変更されているほか、例えば、「魔物を100体討伐は、ちょっと面倒だな……」と感じたら、この項目を変更してしまうのもありだ。1日1か所のみデイリーの内容を変更可能なので、無理だと感じたものはさくっと変えてしまおう。

アイコンの右上の「リロードマーク」を押せば、デイリーの内容を変えられる

また、ブレイブを50000集めるというのは少々難しそうではあるが、実質バーストに必要なブレイブが9999なのを考えるとそこまででもない。数回のプレイは必要になるが、ワンプレイ5分程度のゲームなのでそこまで負担にはならないはずだ。

プレイヤーを5人フォローするのは、一戦出撃して最後に「まとめてフォロー」を選択すれば終わる

べストプレイヤーを1回獲得は、慣れない人には少々厳しい。自信がある人はもちろんそのままで良いのだが、自信がない時はこちらも変えてしまうのがおススメである。

コミュニティに1回ポストするのは、コミュニケーションをしたくない人でも実は簡単。自分ひとりでコミュニティを作成し、「募集を停止」にしておけば自分ひとりのコミュニティを作成できるので、そこにポストすれば良い

ランクバトルで1回勝利するのは、パーティの運もある。一度だめでもあきらめずにトライしてみてほしい。どうしても勝つことに自信のない人は変更しよう。

魔物を100体討伐も少々面倒ではあるが、クリスタルばかりを狙ってまわっていれば数回バトルに出れば達成できるだろう

クリスタルを10回浄化は、意外と対人戦が苦手な人に向いている項目である。味方と敵が集まっているところをできるだけ避けながらクリスタルの浄化に回ろう。

アビリティを1回レベルアップさせるのはとても簡単そうなのだが、レベルアップに必要なグロウエッグの所持数による部分もあるため、グロウエッグはミッションクリアのために全部使い果たしてしまわないようにしたい

これらデイリーミッションの内容を把握し、内容の変更なども活用することで「とりあえず好きな推しキャラを使って数回バトルを楽しめば、いつの間にかデイリーが終わっている」という、極めてストレスフリーな環境が構築できる。毎日コツコツとログインするモチベーションに直結する、まさにユーザー心理を突いた「神改修」である。

(C) SQUARE ENIX