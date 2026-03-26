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最近のSamsung（サムスン）は、チャレンジ精神が最高潮。薄い端末や三つ折りスマホをリリースし、さらにワイドな折りたたみスマホの噂まででています。新しいモデルを精力的に展開する一方で、既存モデルはユーザーの声をよく聴き、底上げアプデをしている印象。今年の夏発表が期待されるGalaxy Z Fold8の噂からもそれを感じます。まぁ、噂だけどね。

ちょっと分厚くなるよ？

ネタ元のAndroid HeadlinesがGalaxy Z Fold8の情報を独自入手。それをもとにしたレンダリン画像を公開しています。外観に大きなアップデートはないものの、Galaxy Z Fold8はZ Fold7よりもすこーしだけ厚くなるようです。Z Fold7が閉じて8.9mm、開いて4.2mm。Android HeadlinesのデータのZ Fold8は閉じて9mm、開いて4.5mmなので本当にすこーしだけ。誤差レベル。

Galaxy Z Fold8に関する噂もいろいろ出ていますが、ちょっと分厚くなると関係して予想されるのがバッテリー増強です。Z Fold7の4,400mAhから大きくなって、Z Fold8は5,000mAh！ 薄さを競うよりも低価格やバッテリー持ちを向上してほしいという消費者の声は、サムスンにしっかり届いているようです。

これまた厚みと関係して、Z Fold8では、Sペン対応復活説も出ています。Z Fold7で薄さと軽さの犠牲となったSペン対応。使わない人はいっさい使わないのでしょうが、サムスンファンには根強い人気があるのも事実。廃止の噂もなんのその、今年リリースのGalaxy S26 UltraでもSペンはしっかり内蔵されていました。

その他、噂ではリアの12MPの超広角カメラが50MPにアップ。搭載チップはQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyとのことです。

Source: Android Headlines