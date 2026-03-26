VTuberグループ・あおぎり高校、『カナン様はあくまでチョロい』EDテーマ「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY 」ジャケットイラスト公開!4月5日から配信決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

VTuberグループ・あおぎり高校が歌唱する『カナン様はあくまでチョロい』EDテーマ「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY 」のジャケットイラストが公開された。

ジャケットは『カナン様はあくまでチョロい』原作者のnoncoが「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」のために描き下ろした特別なイラストを使用している。

「あおぎり高校」のメンバーが制服を着用した魅力あふれるジャケットイラストとなっているので、細部までお見逃しなく。

さらに同楽曲が4月5日(日)0時（4月4日(土)24時）より、各音楽配信サービスにて配信されることが発表となった。

4月放送開始のTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』のエンディングテーマとなる「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY 」は、音楽プロデューサー・Aiobahn +81が作曲を手掛けた、軽快なリズムと随所にちりばめられた遊び心が特徴的な新曲。『カナン様はあくまでチョロい』の世界観をイメージした歌詞にも要注目。

また、本楽曲は「あおぎり高校」の“全員歌唱楽曲”。昨年7月にリリースされた『PLAYERS 「A」』以来となる全員歌唱楽曲をお楽しみに。

先行配信に合わせ、配信前の楽曲を事前に予約できるPre-save / Pre-addキャンペーンの実施も決定。Apple MusicでPre-add、またはSpotifyでPre-saveを行うことで、配信開始と同時にご自身のライブラリへ自動追加され、配信開始を逃すことなく楽しむことができる。

また、現在公開中のTVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」メインPVでは楽曲の一部を試聴することができる。4/4(土)放送開始となるTVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」もお楽しみに。

●配信情報

「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」

作詞：Tom Rotus

作曲・編曲：Aiobahn +81

4月5日配信決定

配信リンクはこちら

https://aogiri.lnk.to/PSJH-DIGPR

●作品情報

TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』



2026年4月4日(土) 25:00より TOKYO MX/BS11にて放送開始

原作：nonco（講談社「週刊少年マガジン」連載）

制作：スタジオKAI

キャスト：古賀葵（高潔カナン役）、山下誠一郎（供犠羊司役）ほか

＜イントロダクション＞

美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司(きょうぎようじ)。ところが……なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？ 数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪

＜あおぎり高校プロフィール＞

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに、個性豊かなメンバーが所属するVTuberグループ。

公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を突破。グループ全体のチャンネル登録者数はのべ400万人に達している。

音楽活動も加速し、キングレコード内レーベル”EVIL LINE RECORDS”より2025年4月にメジャーデビュー。5カ月連続でシングルをリリースした。

「あおぎり高校」公式YouTube

© viviON, inc. 2023／©King Record Co., Ltd.

関連リンク

TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』公式サイト

https://kanachoro-anime.com

あおぎり高校公式X

https://x.com/aogirihs