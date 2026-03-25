京都府南丹市で、小学5年の男子児童が23日から行方が分からなくなっていることが分かりました。

行方不明になっているのは南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）です。

警察などによりますと、安達さんが最後に目撃されたのは、家族が小学校に送り届けた23日午前8時だということです。

この日は卒業式だったため、登校するのは小学6年と5年だけでした。

安達さんの担任は児童らを会場に誘導しましたが、安達さんの姿が見えなかったため、職員室で養護教員に安達君が欠席していることを伝え、保護者から連絡あれば伝えるようお願いしていたということです。

そして午前11時45分ごろ、卒業式終了後に担任が保護者に安達さんの欠席を電話で伝えたところ、行方不明であることが分かったということです。

校内の防犯カメラにも、安達さんの姿は映っていなかったということです。

安達さんは身長134.5センチでやせ形、黒色の短髪で、当時の服装は下記のとおり。

・帽子（黄色）

・フリース（上半分が黒色、下半分が灰色）

・トレーナー（灰色、胸にバスケットボールのロゴ「84」と記載）

・チノパン（ベージュ色）

・ネックウォーマー（黒色）

・マスク（白色、布製）

・スニーカー（黒色）

・ランリュック（黄色）

▼連絡先

京都府南丹警察署生活安全課

0771-62-0110