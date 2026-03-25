今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第123回（2026年3月25日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ショック、『KWAIDAN』は売れていなかった

ヘブン（トミー・バストウ）の訃報（ふほう）を聞いて日本にやって来たイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）。よくよく見ると、イライザも特殊メイクで老けて見える。

なぜ外国人の老けメイクは不自然に見えないのだろう。もともと立体的だから皺（しわ）が自然に見えやすいのかもしれない。日本人は凹凸が少なめなので皺メイクすると馴染（なじ）みが悪い気がするのだ。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）がイライザをヘブンの書斎に案内する。

ヘブンが好きそうな日本らしい部屋だとイライザ。通訳は丈（杉田雷麟）が担当している。

「この家を買うとき、夫はほとんど口を出さんかったんですがこの書斎だけは別で、西向きに机を置きたい。あとは万事日本風にと」

その西日の当たる日本風の部屋の棚に大事そうに『KWAIDAN』が飾ってあることにイライザは気づく。

イライザは東京に来るとヘブンが愛していたものが、失われていることを実感すると語る。それを受けてトキはヘブンが東京は地獄と言っていたと笑う。イライザも「イエス」と笑う。

ここまでは、穏やかな空気。それが一変する。そんな地獄の東京で、最後にベストセラーが書けたのがいい思い出だろうとトキが言うと、イライザは怪訝（けげん）そうな顔をする。

「『KWAIDAN』がベストセラーとはどういうことですか？」

ヘブンがそう言っていたと聞いて、まさかとイライザは失笑。

残念だけど売れてないし、評判もまったくない。「KWAIDAN」はそもそも西洋人には読み方が分からないので誰も手にとらない。そんなに率直に言うことないのに。思いがけない真実にトキは呆然（ぼうぜん）となる。どうしてヘブンは最後に怪談なんて書いたのか――。

イライザにとっての謎の答えをトキは知っている。

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