◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日 甲子園）

花咲徳栄（埼玉）が、日本文理（新潟）を17−0で破り、2003年以来の8強進出となった。一方の日本文理は、守備の乱れから流れが傾く悔しい形となった。

3回に3失策が絡んで、花咲徳栄に先制を許す4失点を喫した。さらに4回にも押し出し四球や一塁手・秦の失策などが絡んで7失点。先発の染谷は4回途中降板。6安打8四球で、11失点ながら自責点は3だった。

断続的に降る雨の影響か、先発の染谷も制球を乱す場面があった。失策も不運な形のものが含まれ、ネットでは複雑な声もちらほら上がった。

8回にも6失点するなど完敗の内容。打線も2安打で無得点に終わった。

鈴木崇監督は「良いところを全く出すことができず、アウトが取れず、全部失点につながってしまった。押し出しやエラーなど、取られ方が悪かった」と完敗に肩を落とした。

悪条件となった降雨については「想定内」というが「花咲徳栄の黒川投手、打線のゴロを転がす姿勢。力の差が出ました。花咲徳栄はホームグラウンドのようにプレーしていたので、見習っていきたい」と称えていた。