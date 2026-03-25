【「BLT MONSTER Round 8」通常版・限定表紙版】 4月2日発売予定 価格：2,200円

「BLT MONSTER Round 8」通常版 表紙

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東京ニュース通信社は、4月2日に発売する水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」の最新号「BLT MONSTER Round 8」の通常版と限定表紙版の書影を公開した。

表紙を飾るのは、これまでに4冊の写真集をリリースし、グラビア界の第一線で活躍を続ける一方、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活躍するちとせよしのさん。

通常版の表紙に採用されたのは、大胆で刺激的、かつ力強さを感じさせるシャワーシーンのカット。「BLT MONSTER」のコンセプトである“女性の肉感・肌感・質感”の魅力が色濃く表れたシーンとなっている。

さらに限定表紙版では、通常版とは趣を変えたファッショナブルでセクシーなビジュアルを採用。セルフシャッターで切り取られた1枚を表紙に起用するという新たな試みにも挑戦している。

裏表紙には矢野ななかさんが登場。通常版では独特の表情でこちらを見つめるカットを採用。緑の光が、濡れた肌や髪を艶っぽく照らし、彼女の魅力を引き出している。

限定表紙版では、通常版とは対照的にストレートに美しくかわいいカットを採用。透明感のある肌と水着のコントラストが印象的だ。

セブンネットショッピングの購入者特典が決定

【限定版 表紙】【通常版 裏表紙】【限定版 裏表紙】

特典は以下5種類より1種を選択できる。詳細は各詳細ページを参照して欲しい。

ちとせよしの（あまいものつめあわせ） 2L判生写真

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「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【ちとせよしの（あまいものつめあわせ）】

鈴木くるみ（AKB48） ポストカード

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「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【鈴木くるみ（AKB48）】

工藤理子（STU48）2L判生写真

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「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【工藤理子（STU48）】

冴木柚葉 ポストカード

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「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真ポストカード【冴木柚葉】

矢野ななか 2L判生写真

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「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【矢野ななか】

※3月24日現在

※限定表紙版及び特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。