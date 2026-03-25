米HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」より、待望の初画像が公開された。映画版では描かれなかったシーンの登場が示唆されている。

『ハリー・ポッター』公式で公開された画像には、クィディッチのユニフォームを着たハリー・ポッター（ドミニク・マクラフリン）が、競技場へ向かって歩く後ろ姿が写っている。競技場にはグリフィンドールとハッフルパフと旗が掲げられ、大勢のホグワーツ生が集まっている。

Photograph by Aidan Monaghan/HBO

注目すべきは、グリフィンドール対ハッフルパフの試合が示唆されている点だ。映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001）ではスリザリン戦のみが描かれており、原作で2試合目として登場したハッフルパフ戦は省略されていた。今回の画像は、ドラマ版が掲げる「原作忠実」路線を明確に示すものといえそうだ。

さらに、キャプションには「明日」と記されており、ティザー映像の解禁を予告したものとみられる。続報を楽しみに待ちたい。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は、原作小説をシーズンごとに1巻ずつ描く壮大なシリーズ。シーズン1は、2025年7月より英ワーナー・ブラザース・スタジオ・リーブスデンで撮影中だ。

主要キャストはハリー役のマクラフリンのほか、ロン・ウィーズリー役でアラスター・スタウト、ハーマイオニー・グレンジャー役でアラベラ・スタントン。大人役のキャストとして、アルバス・ダンブルドア役でジョン・リスゴー、ミネルバ・マクゴナガル役でジャネット・マクティア、セブルス・スネイプ役でパーパ・エッシードゥ、ルビウス・ハグリッド役でニック・フロストらが名を連ねる。

「ハリー・ポッター」シーズン1は2027年初頭に米HBOおよびHBO Maxで放送・配信予定。