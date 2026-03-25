テレ朝・三谷紬アナ、深夜に衝撃のものまね披露 ザコシ絶賛「お前っ…勉強したな！」
テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、24日深夜放送の同局系バラエティー『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜 深0：45）に出演。まさかのものまねを披露し、共演の永野、令和ロマンの高比良くるま（高＝はしごだか）を驚かせた。
【写真】幼少時代のキュートな三谷紬アナ
ハリウッドザコシショウ（以下／ザコシ）をゲストに迎えたこの日。番組冒頭、三谷アナは、ザコシとプロレス番組で共演したという話から「全部のザコシさんのプロレスラーのものまねを見せていただいて、ただひたすら笑うという仕事でした」と話すと、ザコシは「じゃあ1個やろうか？」とものまねを披露することに。
オカダ・カズチカらが参戦するAEW所属のケニー・オメガのものまねを披露すると、永野、くるま、スタッフがシーンとするなか、三谷アナだけ大爆笑。三谷アナは「やり方を教わって、ものまね一緒にやってみたり…」と“振る”と、ザコシ、永野から「やって」とリクエストが。
三谷アナは、ザコシと同じフレーズでケニー・オメガのものまねを披露すると、一同は爆笑し、ザコシは「お前っ…勉強したな！」とうれしそう。永野は「何これ？友達じゃん」とあきれていた。
【写真】幼少時代のキュートな三谷紬アナ
ハリウッドザコシショウ（以下／ザコシ）をゲストに迎えたこの日。番組冒頭、三谷アナは、ザコシとプロレス番組で共演したという話から「全部のザコシさんのプロレスラーのものまねを見せていただいて、ただひたすら笑うという仕事でした」と話すと、ザコシは「じゃあ1個やろうか？」とものまねを披露することに。
三谷アナは、ザコシと同じフレーズでケニー・オメガのものまねを披露すると、一同は爆笑し、ザコシは「お前っ…勉強したな！」とうれしそう。永野は「何これ？友達じゃん」とあきれていた。