Image: ケンコー・トキナー

アプリ無し、助かる〜〜。

カメラ関連アクセサリーを手掛けているZHIYUN（ジーウン）から、新しいスマホジンバル「SMOOTH-Q5 Ultra」が登場しました。

そのキャッチコピーは、「Your Intelligent Director（あなたのインテリジェント・ディレクター）」。なんともワクワク感を煽ってくるコンセプトですねぇ。

追跡、遠隔、延長。欲しい機能全部盛り

直接の前世代モデル「SMOOTH-Q4」よりも大幅にパワーアップしています。まずはAIトラッキング機能。

Image: ケンコー・トキナー

通常モデルでは専用アプリを使ってソフトウェア的に追尾しますが、AIトラッカーが付属する上位機種「SMOOTH-Q5 Ultra COMBO」なら、なんとアプリなしでトラッキング機能が使えます。

ということは「Blackmagic Camera」のようなビデオアプリと、ジンバルの併用ができる。ジンバルによる手ブレ＋トラッキング＋log撮影という、かなりプロ向けな撮影も実現できちゃうわけです。

Image: ケンコー・トキナー

さらにComboモデルは、着脱式のワイヤレスリモコンをハンドルに内蔵。遠隔でのボタン操作のほか、振って動かすモーションセンシングで直感的に操作することも。先述したAIトラッカーには音声操作のためのマイクも内蔵されています。

Image: ケンコー・トキナー

ジンバルは最大215mmまで延長し、ハイアングルでの広角やローアングルからのトラッキング撮影などもカバー。もちろん手元からのシャッター操作もできるので、自撮り棒的に使ってもヨシ。

Image: ケンコー・トキナー

アーム部分には最大226ルクスのライトも内蔵してまして、もう撮影アクセサリー全部盛りって感じです。アクションカム的な撮影から旅行撮影、セルフィーまで、詰め込めるだけ詰め込んでやったぜ！

バッテリーは通常使用で最大13.5時間（ライト併用で5.5時間）。通常モデルが1万7800円、AIトラッカーなどが付属するComboモデルが2万2800円です。ソロ撮影が多い配信者やクリエイターには、かなりアリな機材なのでは？ ここまで盛られると使う予定ないけど欲しくなっちゃうな。

Source: ケンコー・トキナー