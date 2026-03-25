愛のハイエナのリアルイベント開催！危険度MAX衝撃トーク連発
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズにて、番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を３月17日（火）夜７時より開催。「ABEMA PPV」では、本イベントの様子を全編見逃し配信中。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
番組初のリアルイベントとなった『密会』では、「山本裕典、ホストになる。」から俳優・山本裕典やレジェンドホストたち集結したトークをはじめ、さらば青春の光・東ブクロのホスト挑戦企画など、ここでしか見ることのできない特別企画を実施。オンエアではとうてい扱えない刺激的な内容盛りだくさんの一夜に「全部見応えあってよかったな」「どの企画も面白かった」「極めてる人の話は濃いなぁ」などの声が寄せられた。
本イベントでは、『愛のハイエナ』シリーズの看板企画「山本裕典、ホストになる。」に登場したホストたちを迎え、密着の裏側やホスト業界の裏話などを掘り下げるトーク企画「ホストーーク」を実施。山本裕典と“軍神”こと心湊一希をはじめ、シーズン１からたびたび登場するホストクラブ『Lillion』のノア、伊吹瞬、シーズン４で山本が店舗改革に大奮闘したホストクラブ『SiVAH』から玲、本気湊、麻生英樹が参加。“ホストあるある”をテーマにしたトークでは、「女性を見ると客にできるか考えてしまう」という本気湊が口説き落とせそうな女性タレントを明かしたほか、軍神が「マネージャーからDMが来て……」と語る“国民的女優のお忍び来店”など衝撃エピソードが連発。MC陣が驚きのあまり腰を抜かすほどのトークが展開される中、山本が芸能人との“経験人数”を告白する場面も。まさかの爆弾発言とリアルすぎるトーク内容に会場の観客やオンラインでの視聴者も衝撃の展開に。
また、シーズン１から番組を支える山本の“右腕”を発掘するVTR企画「山本裕典の最強右腕オーディション」も。東ブクロ、ピン芸人・ひょうろく、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.１の３人が“右腕候補生”としてホストに挑戦。過去、山本の奮闘に感化され「やらなあかんって思った」とホスト挑戦への意欲を見せていた東ブクロは、今回「お持ち帰りしようと思ってます」とやる気満々。一方、以前行った「第２の山本裕典オーディション」で姫に“フル無視”され、半泣き状態に陥ったひょうろくは、過去のトラウマから足が震えてしまうほど戦々恐々。しかし、いざ接客についたひょうろくは、一同の予想を裏切る“オラオラ接客”でまさか活躍を見せることに……！「その声でオラオラw」「キャラがハマれば無敵」「最高におもろい」など応援コメントも殺到する中、ひょうろくがホストとして完全覚醒。そんなひょうろくに遅れをとった東ブクロ、すがちゃん最高No.１が巻き返しをはかりるが……果たして、“山本裕典の最強右腕”に選ばれたのは誰だったのか!?
そのほか、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など決して公には語れない“危険度MAX”なトーク企画をお届け。イベントの模様は、「ABEMA PPV」にて４月16日（木） 夜11時59分まで全編見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
番組初のリアルイベントとなった『密会』では、「山本裕典、ホストになる。」から俳優・山本裕典やレジェンドホストたち集結したトークをはじめ、さらば青春の光・東ブクロのホスト挑戦企画など、ここでしか見ることのできない特別企画を実施。オンエアではとうてい扱えない刺激的な内容盛りだくさんの一夜に「全部見応えあってよかったな」「どの企画も面白かった」「極めてる人の話は濃いなぁ」などの声が寄せられた。
本イベントでは、『愛のハイエナ』シリーズの看板企画「山本裕典、ホストになる。」に登場したホストたちを迎え、密着の裏側やホスト業界の裏話などを掘り下げるトーク企画「ホストーーク」を実施。山本裕典と“軍神”こと心湊一希をはじめ、シーズン１からたびたび登場するホストクラブ『Lillion』のノア、伊吹瞬、シーズン４で山本が店舗改革に大奮闘したホストクラブ『SiVAH』から玲、本気湊、麻生英樹が参加。“ホストあるある”をテーマにしたトークでは、「女性を見ると客にできるか考えてしまう」という本気湊が口説き落とせそうな女性タレントを明かしたほか、軍神が「マネージャーからDMが来て……」と語る“国民的女優のお忍び来店”など衝撃エピソードが連発。MC陣が驚きのあまり腰を抜かすほどのトークが展開される中、山本が芸能人との“経験人数”を告白する場面も。まさかの爆弾発言とリアルすぎるトーク内容に会場の観客やオンラインでの視聴者も衝撃の展開に。
また、シーズン１から番組を支える山本の“右腕”を発掘するVTR企画「山本裕典の最強右腕オーディション」も。東ブクロ、ピン芸人・ひょうろく、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.１の３人が“右腕候補生”としてホストに挑戦。過去、山本の奮闘に感化され「やらなあかんって思った」とホスト挑戦への意欲を見せていた東ブクロは、今回「お持ち帰りしようと思ってます」とやる気満々。一方、以前行った「第２の山本裕典オーディション」で姫に“フル無視”され、半泣き状態に陥ったひょうろくは、過去のトラウマから足が震えてしまうほど戦々恐々。しかし、いざ接客についたひょうろくは、一同の予想を裏切る“オラオラ接客”でまさか活躍を見せることに……！「その声でオラオラw」「キャラがハマれば無敵」「最高におもろい」など応援コメントも殺到する中、ひょうろくがホストとして完全覚醒。そんなひょうろくに遅れをとった東ブクロ、すがちゃん最高No.１が巻き返しをはかりるが……果たして、“山本裕典の最強右腕”に選ばれたのは誰だったのか!?
そのほか、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など決して公には語れない“危険度MAX”なトーク企画をお届け。イベントの模様は、「ABEMA PPV」にて４月16日（木） 夜11時59分まで全編見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.