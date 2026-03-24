『超かぐや姫！』3月27日より入場者特典第3弾「ちびかぐやがいっぱいシール」が配布決定
アニメ映画『超かぐや姫！』が、5週連続で週末動員ランキングTOP10入りを達成。3月27日からは、入場者特典第3弾「ちびかぐやがいっぱいシール」が配布されるとともに、本編開始前にキャラクターからのスペシャルメッセージが聞ける”ウェルカムアナウンス”が5週連続上映されることも決まった。
【動画】『超かぐや姫！』劇中曲「Reply」ミュージックビデオ
アニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作品となる本作は、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"でつながる少女たちの絆を描く。アニメーション制作は、スタジオコロリドと山下監督率いるスタジオクロマトのタッグ。
3月13日からは100館以上が新たに上映劇場に加わって日本全国上映を開始し、先日ついに累計興行収入10億円の大台を突破。3連休となったこの週末は「#三連休は超かぐや姫」と題した特別上映企画を実施。3月20日に開催した、劇場でも鑑賞しながらSNSへの投稿が許可された全国一斉ポスト上映では、Netflixで視聴するファンも大勢参加し、上映時間帯にはXの日本のトレンド上位に関連ワードが多数並び、さらに「#三連休は超かぐや姫」が日本および世界のトレンドランキング1位に入る快挙を達成。3月21〜22日に全国規模に拡大して開催した発声可能上映は何度も参加しているという猛者から初参加者まで幅広い層が発声可能上映ならではの一体感を楽しんでいた。
そしてこの度、3月27日より入場者特典第3弾として「ちびかぐやがいっぱいシール」の配布が決定。公式YouTubeで公開中の劇中曲「私は、わたしのことが好き。」ミュージックビデオに登場する”ちびかぐや”が愛らしくダンスを踊る姿を多数収めたデザインとなっている。
また、同日より新たな劇場施策として本編上映前にキャラクターたちによるここでしか聞けないトークが聞ける”ウェルカムアナウンス”の上映が決定。本施策は5週連続、週替わりで実施を予定しており、1週目（3月27日〜4月2日）はかぐやがアナウンスを担当する。2週目の担当は来週3月31日に、以降毎週火曜18時に発表される。
アニメ映画『超かぐや姫！』は公開中／Netflixにて世界独占配信中。
【動画】『超かぐや姫！』劇中曲「Reply」ミュージックビデオ
アニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作品となる本作は、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"でつながる少女たちの絆を描く。アニメーション制作は、スタジオコロリドと山下監督率いるスタジオクロマトのタッグ。
そしてこの度、3月27日より入場者特典第3弾として「ちびかぐやがいっぱいシール」の配布が決定。公式YouTubeで公開中の劇中曲「私は、わたしのことが好き。」ミュージックビデオに登場する”ちびかぐや”が愛らしくダンスを踊る姿を多数収めたデザインとなっている。
また、同日より新たな劇場施策として本編上映前にキャラクターたちによるここでしか聞けないトークが聞ける”ウェルカムアナウンス”の上映が決定。本施策は5週連続、週替わりで実施を予定しており、1週目（3月27日〜4月2日）はかぐやがアナウンスを担当する。2週目の担当は来週3月31日に、以降毎週火曜18時に発表される。
アニメ映画『超かぐや姫！』は公開中／Netflixにて世界独占配信中。