【7位〜12位】3月25日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】射手座 総合運：★★★☆☆

ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友達と話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。



恋愛運

心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友達として仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。



金運

お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。何かを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。



ラッキーアイテム：アイウエア



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友達として仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。金運お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。何かを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。ラッキーアイテム：アイウエアラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】魚座 総合運：★★★☆☆

日頃から大切に思っている人に、今日は連絡をしてみて。一緒に過ごすことができるとベストです。話を聞いて「こう思うよね」などと相手の気持ちを代弁すると、絆がグッと深まるでしょう。あなた自身の心も穏やかになります。



恋愛運

喜びにも悲しみにも、向上心にも疲れにも、深く共感できる恋愛運の日です。あなたが相手の気持ちを理解することで愛が深まり、関係が前進するでしょう。「分かるよ」と寄り添うときは、相手の表情を真似しながら、そっとボディタッチを。



金運

｢もっと稼ごう｣という気持ちでお金に向き合うと、お金とのつながりがどんどん増えていきそうな運気の日です。ほんの小さなことでも、副業やアルバイトに目を向けてみて。大きな収入を生み出す入り口になる可能性大。



ラッキーアイテム：オルゴール



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

普段以上に、人の気持ちを深く理解できる日です。「分かるよ」と寄り添って「こう思うよね」と人の気持ちを代弁してみて。ただし、誰かの悪口が始まりそうになったら、話題を切り替えてしまうことがポイントです。



恋愛運

どんな考え方をしているのか、これまでどんな経験をしてきているのか、相手についてたくさん知りたいという気持ちをそのまま伝えてください。決して否定せずに話を聞いていると、心のつながりがしっかりと強くなる日です。



金運

支払いの方法や予算など、自分の中でのお金のルールを、今日は｢どうでもいい｣と感じてしまうかも。ただ、そのルールを守ることが、金運を守ることにもつながる日です。冷たい水を飲んだり、散歩をしたりして、気分転換すると〇。



ラッキーアイテム：ランタン



ラッキーカラー：パープル

【10位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

食べるものにも特にこだわらず、何があっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。



恋愛運

「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向き合えるでしょう。



金運

使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、一目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。



ラッキーアイテム：デオドラント



ラッキーカラー：ライラック

【11位】蠍座 総合運：★☆☆☆☆

小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。



恋愛運

「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友達として仲良くなれそうです。



金運

基本的には、金銭面は問題ない運気です。誰かから何かをもらうなど、ちょっとした嬉しいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、誰かと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。



ラッキーアイテム：財布



ラッキーカラー：ワインレッド