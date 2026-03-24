2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が始動します。

本イベントでは、日本唯一の8K巨大ドームスクリーンを使用したライドアトラクションを中心に、パーク全体でエヴァンゲリオンの世界観を楽しむことができます。

今回は、特務機関「NERV佐世保支部」をモチーフにしたスタイリッシュなデザインや、初号機とハウステンボスの街並みが融合したキービジュアルを使用した、ファン必携のハウステンボス限定コラボグッズを紹介します。

『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」限定コラボグッズ

販売店舗：ハウステンボス「フォンデル」

黒と赤を基調にしたシンプルで洗練されたNERV佐世保支部のロゴグッズや、日常でも使いやすいアイテムが多数ラインナップされています。

Tシャツ

NERV佐世保支部のマークが大きくプリントされた、インパクト抜群のTシャツ。

サイズはM、L、XLの3種類が用意されており、自分用にはもちろん、お土産にもぴったりのアイテムです。

エコバッグ

NERV佐世保支部のマークが印象的なエコバッグ。

使わないときは丸いポケット部分にコンパクトに収納できる便利な仕様になっています。

バッグの下部には「関係者専用」の文字もデザインされており、日常の買い出しも関係者専用エコバッグで毎日が任務気分になりそうです。

IDケース

ブラックをベースにしたマットな質感の素材に、赤いグラフィックがくっきりと映えるNERV佐世保支部関係者専用IDケースです。

日常使いしやすいクールな仕上がりとなっています。

ラムネ缶

NERV佐世保支部のロゴをあしらったオリジナルデザイン缶に、爽やかなラムネが10個詰め込まれた限定アイテム。

缶のデザインには「職員専用」の文字も記されています。

メタルプレート

ハウステンボスのシンボルタワー「ドムトールン」の背後にエヴァンゲリオン初号機がそびえ立つ、迫力あるカットをメタルプレートにした商品。

重厚感のある金属素材とシャープな光沢感が特徴で、コンパクトなサイズながらもデスクや棚に飾るだけでインパクトのある存在感を放ちます。

ポスター

初号機とドムトールンの迫力あるカットを、A2サイズのポスターとして堪能できるアイテム。

圧巻のビジュアルとダイナミックな構図は、壁に飾れば没入感のあるインテリアとして活躍します。

プリントクッキー

キービジュアルをそのままパッケージに落とし込んだ、限定のプリントクッキー。

20枚入りです。

焼き印カステラ

「文明堂総本店の長崎カステラ」とエヴァンゲリオンがタッグを組んだご当地コラボアイテム。

長崎カステラの表面には初号機の焼き印が施されており、ハウステンボスならではの特別なお菓子に仕上がっています。

美しいヨーロッパの街並みとエヴァンゲリオンの迫力が交差する、唯一無二のデザイングッズ。

迎撃要塞都市 ハウステンボスグッズ・お土産の紹介でした。

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画像提供：ハウステンボス

※画像は全てイメージ

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