マジか!? ドラコンの世界女王・大和田紗羅の飛びグリップは、右手がスクエア、左手がフックだった！
2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。飛ばせるグリップについてたっぷり教えてくれた。
【連続写真】右手を目標に向けてボールをしばき倒す 大和田の342ヤードスイング
◇ ◇ ◇ボールを真っすぐ遠くに飛ばすためには、インパクトでの右手の使い方も非常に重要です。アドレスの時、右手のヒラは目標方向に向けて構えます。この手の向きを、スイング中できるだけ変えずにインパクトを迎えるのが理想です。しかし、ダウンスイングの途中で右手のヒラが上を向いてしまうと、それに連動してフェースも開いてしまいます。これでは、いくら体を正しく回転させてもボールはつかまりません。グリップについては、私は左手を少しフックにして、右手はスクエアに握っています。両手をフックにすると、右手が上を向く動きを助長してしまう可能性があるので注意が必要です。実際に打つ際に、右手を開いて手のヒラを目標に向けてから、握るのも効果的です。このミスを防ぐためには、テークバックもポイントとなります。クラブを上げ始める時に、右手のヒラを少し下に向けるような意識で上げてみてください。そうすることで、ダウンスイングでも手のヒラが下を向いたまま下りてきやすくなり、正しい向きでインパクトできるようになります。■大和田紗羅おおわだ・さら／1994年生まれ、福島県出身。身長163センチ。2022年のPLDA女子ドラコン世界選手権で優勝。最高飛距離は342ヤード。LPGAティーチングプロA級の資格を取得してレッスンも行っている。◇ ◇ ◇●ドラコン女子のスイングを詳細分析！『最長342y！ ドラコン女子が断言「腰を回すと振り遅れる」「おへそを回すとつかまる」似ているようで違う2つのポイント』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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