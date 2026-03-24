ハワイ島の高級リゾート開発を巡る訴訟が、WBCの最中に意外な展開を見せていた。被告となった大谷翔平（31才）の反撃でヒートアップした双方の主張。攻防戦を続けた胸中と「パラダイス」のいまに迫った──。

【写真】ファミリーで帰国した大谷がベビーカーを持ち上げる姿。他、休日に愛娘と愛犬・デコピンを抱え絵本の読み聞かせをする大谷翔平なども

天然の白砂が眩しいビーチとエメラルドグリーンの海を高台から望み、夜になれば空全体を輝く星々が埋め尽くす。世界中からセレブが集うハワイ島北西部のこの高級リゾート地に、まるで荒野のような広大なエリアがある。開発計画が大幅に遅れていたためだが、その1区画で、今年に入りようやく建物の建築工事が始まった。土地のオーナーは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平だ。

355億円規模の開発プロジェクトを巡る訴訟トラブルに巻き込まれ、突如として「広告塔」から「被告」とされた大谷。WBC出場の裏で、"南国の法廷闘争"は人知れず新たな展開を迎えていた──。

裁判所に提出された書類の黒塗り部分

不動産販売会社のホームページにアップされた動画で、「パラダイスを見つけました」と別荘地の購入を大谷自ら明かしたのは2024年春のこと。大谷は開発予定地の「購入者第1号」と同時に、広告塔でもあった。

建築計画は順調に進むかに見えたが、昨年8月8日（現地時間）に状況は一変。不動産デベロッパーのケビン・ヘイズ氏と、不動産仲介業者のトモコ・マツモト氏が、「リゾート開発プロジェクトから不当に排除された」として損害賠償を求め、大谷と代理人のネズ・バレロ氏を提訴したのだ。

「これに対して大谷選手サイドは、強力な弁護団を結成して反撃に出ました。"別の不動産プロジェクトで名前や写真を不正に利用された"として、提訴された翌月の9月14日に、ハワイ州の裁判所に訴訟の棄却を求める申立てを提出しました。

大谷選手が真美子夫人らと参加した着工式の写真が、許可なく販売会社のホームページに掲載されたことを問題視したようです。その頃、真美子夫人は妊娠中期から後期にさしかかっており、お腹も少し目立つようになっていた。メディア露出を意図的に減らしていた時期だったのに、無許可で写真を使われたことで、大谷選手は不信感を抱いたようです」（在米ジャーナリスト）

大谷サイドの棄却申立てを受け、原告側も応戦。今度は申立ての根拠となる証拠開示を大谷サイドに要求した。

「双方の弁護団はハワイ州の弁護士に加え、州外からも招集して裁判に挑んでいました。しかも州外から呼び寄せた弁護士は、皆、1時間の稼働で20万円前後の費用がかかる辣腕たち。最強の弁護士同士が法廷でぶつかり合った結果、係争が複雑化していったのです」（在米の国際弁護士）

裁判所に提出された書類は公開されているが、機密事項と思われる箇所のほとんどが黒塗りで確認できない。もし訴えが棄却されずに原告側の証拠開示要求が認められれば、黒塗り部分が開示される可能性があり、一部関係者の間で裁判所の判断に注目が集まった。

「というのも、大谷選手が開発予定地の『購入者第1号』であるにもかかわらず、彼の所有区画とされる土地はずっと、開発会社と、原告の2人が設立した企業の合弁会社が所有したままだったんです。広告塔を務める代わりに、特別な便宜を図ってもらう契約なのではと推測した関係者もいました。黒塗りにされた箇所に、契約のカラクリが記載されている、との噂も出回っていたんです」（前出・在米ジャーナリスト）

黒塗り部分には大谷の私的な情報も含まれているとみられていた。大谷サイドにとっては、黒塗り部分が明らかになることは絶対に避けなければならなかった。

「裁判にあたり双方が提出した資料は当初17通でしたが、双方の弁護団による修正と加筆が何度も繰り返され、最終的に67通に膨らみました。通常の裁判は30通程度ですから、双方が相当な覚悟を持って裁判に向き合ったことがわかります。稀に見るアグレッシブな応酬に、中途半端な幕切れは絶対にないというのが法曹関係者らの根強い見立てでした」（前出・在米の国際弁護士）

当初昨年12月に予定されていた裁判所による審理が、今年の2月23日に延期されたことからも、同裁判の混迷ぶりがうかがえた。

再提訴しないとの条件のもとで双方が和解

裁判の長期化を予想する見方が強まるなか、双方の負けられない戦いは意外な形で幕を下ろした。ハワイの裁判所が、3月6日付で「和解」を発表したのだ。

「訴訟におけるすべての請求が棄却され、再提訴しないとの条件のもとで双方が和解に合意したようです。原告の1人であるヘイズ氏は自社のサイトで《リゾート地の開発過程において誤解があったことを認識した》との声明を発表しました。

大谷選手の事実上の"勝訴"とも取れますが、その誤解のために司法の場での争いに発展し、開発も大幅に遅れたことは、大谷選手にとって"損害"とも言えます。反撃開始から174日間におよぶ徹底抗戦で迎えた"怒りの和解"でした」（前出・在米ジャーナリスト）

騒動の舞台となった別荘地は販売予定の14区画のうち、8区画は現在も売れ残っている（3月19日現在）。今回の和解で、開発計画を進めるにあたり、引き続き大谷が広告塔を務める可能性があるという。

建築が始まった大谷の別荘は、今年秋頃の完成を目指している。5つのバスルームと4つの寝室を備え、母屋の地下にスパ付きのプール、離れにトレーニングルームが設けられる予定だ。

「大谷選手の別荘が建築されているのは、高級リゾートエリアでも最奥地に位置する静かな場所です。不便な場所だと訝しむ声もありますが、大谷選手にとっては、家族の時間を大切にできる最適な場所との見方もできます。

昨年12月、大谷ファミリーが別荘地から程近いショッピングモールで買い物をする様子が目撃されていますが、相当この土地を気に入っているようですね。ハワイ島での暮らしを守るためにも、戦う姿勢を貫いたのではないでしょうか」（前出・在米ジャーナリスト）

和解が成立した3月6日、大谷所有とされてきた区画の名義が、大谷がバレロ氏と設立した会社「Decopin LLC」にひっそりと変更された。これで正式に大谷の所有区画となったという指摘もある。パラダイスに垂れ込めた暗雲が晴れる日も近い。

※女性セブン2026年4月9日号