壱角家、「無限ライス」を期間限定で103店舗に拡大　麺注文で無料食べ放題

全国に100店舗超を展開するラーメンチェーン「壱角家」は、3月19日から4月13日までの期間、20店舗限定で「無限ライス」キャンペーンを実施中です。

これに伴い、3月24日から31日までの8日間は、対象店舗を期間限定で103店舗に拡大することが発表されました。

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壱角家が実施する「無限ライス」キャンペーンは、期間中に麺類を注文した人限定でライス食べ放題を無料で提供するもの。さらに家系ラーメンを注文した場合は、海苔2枚も追加されます。時間帯の縛りもありません。

3月19日にキャンペーンが発表された時点では対象店舗は20店舗のみでしたが、今回の発表で103店舗への拡大が決定しました。

追加されるのは下記の未実施店舗27店舗を【除いた】すべての店舗。店内で食事をする人全員が対象となっています。また品切れや、ラストオーダー間際の注文の場合は提供できない可能性もあるため、注意が必要です。

【未実施店舗】

アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

なお下記の20店舗では4月13日まで「無限ライス」キャンペーンが実施されます。

【4月13日まで開催の店舗】

芝公園店、門前仲町店、川崎銀柳街店、溝の口店、溝の口駅前通店、蒲田店、西新宿本店、新宿西口店、新宿東南口店、新宿中央東口店、新橋店、日吉店、西川口店、秋葉原総本店、上大岡店、渋谷センター街店、新宿5丁目店、新宿アルタ裏店、千葉駅前店、横浜道 蒲田店

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032310.html