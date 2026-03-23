道枝駿佑演じる春人と生見愛瑠演じる綾音の間に生まれた子ども“春歌”の存在が初解禁！映画『君が最後に遺した歌』大ヒットスタート

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主演・道枝駿佑×ヒロイン・生見愛瑠による映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）が大ヒットスタート。これを記念して、道枝演じる春人と、生見演じる綾音の間に生まれた子ども、春歌の姿を捉えた“家族写真”が公開された。

■道枝駿佑＆生見愛瑠が父親＆母親役に挑戦！

初日アンケートでは、驚異の満足度96パーセントを記録（※3月20日～22日、TOHOシネマズ調べ）し、映画レビューサイト『Filmarks（フィルマークス）』で★4.1、『映画.com』で★4.4、『MOVIE WALKER PRESS』で★4.7という高評価を獲得（※いずれも3月23日13時時点）した『君が最後に遺した歌』。

このたび、道枝駿佑演じる春人と、生見愛瑠演じる綾音の間に生まれた子ども、春歌（里中きき＝3歳の春歌、英茉＝6歳の春歌）の存在が初解禁。満面の笑みを浮かべる春人が、春歌を背中に乗せ、その隣で、綾音がふたりを包み込むような優しい表情を浮かべている、微笑ましい「おんぶショット」が公開された。

本作で、道枝と生見はそれぞれ父親・母親役に挑戦。劇中では、仲睦まじい幸せな家族の様子に加えて、ふたりの慈愛に満ちた親としての表情にも注目だ。

物語の核心に迫る春歌の存在が、どのようにタイトルの持つ意味に繋がるのか――。ぜひ、劇場で確かめよう。

■映画情報

『君が最後に遺した歌』

公開中

原作：一条岬『君が最後に遺した歌』（メディアワークス文庫／KADOKAWA刊）

監督：三木孝浩

脚本：吉田智子

出演：道枝駿佑 生見愛瑠

井上想良 田辺桃子 竹原ピストル 岡田浩暉 五頭岳夫 野間口徹

新羅慎二 宮崎美子 萩原聖人

配給：東宝

(C)2026「君が最後に遺した歌」製作委員会

■関連リンク

映画『君が最後に遺した歌』作品サイト

https://kimiutamovie.toho.co.jp/