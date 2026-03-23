『日本三國』アニメ化記念で書店フェア開催「しおり」配布
漫画『日本三國』のテレビアニメ化を記念して、書店キャンペーンがスタートした。
【画像】配布される『日本三國』書店フェアのクリアしおり
人気キャラクターのアニメ素材と名言をあしらった「しおり」となっており、立ち上げることでクリアスタンドとしても楽しめるアイテムとなっている。
同作は、文明が崩壊した近未来、三つの国に分裂し、再び戦国時代と化した日本の再統一を目指す青年・三角青輝の活躍を描いた物語。4月よりアニメが放送され、制作は『魔法使いの嫁 SEASON2』などを手掛けるスタジオカフカ、監督は寺澤和晃、キャラクターデザイン／総作画監督は阿比留隆彦が務める。
【画像】配布される『日本三國』書店フェアのクリアしおり
人気キャラクターのアニメ素材と名言をあしらった「しおり」となっており、立ち上げることでクリアスタンドとしても楽しめるアイテムとなっている。
同作は、文明が崩壊した近未来、三つの国に分裂し、再び戦国時代と化した日本の再統一を目指す青年・三角青輝の活躍を描いた物語。4月よりアニメが放送され、制作は『魔法使いの嫁 SEASON2』などを手掛けるスタジオカフカ、監督は寺澤和晃、キャラクターデザイン／総作画監督は阿比留隆彦が務める。
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