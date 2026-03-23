Photo: 小暮ひさのり

2024年7月23日の記事を編集して再掲載しています。

ココ（ドック）に収納しちゃえばいいじゃん！

という答えにたどり着きました。みなさん、Nintendo Switchのゲームカードって、どうやって保管してます？ 我が家は子どもたちに「ソフトのケースに戻さないと無くなるよ〜」って言ってるんですが、テレビ近くに放り投げられていたり、別のソフトのケースに詰め込まれていたりが日常です。

まぁ、でもしょうがないですよね。

ゲームを入れ替える頻度を考えたら、そんなの大人だって面倒なわけです。なので、頻繁にカードがなくなるわけですが、いいものをダイソーで見つけたので聞いてください。

Photo: 小暮ひさのり

Nintendo Switchのドックに装着できるというカードケース、110円。結論から言うと、神がかっています。

開閉フタ付き、12枚のカードがささるカードケース

Photo: 小暮ひさのり

ケースは指でつまめるサイズで、作りとしてはかなりシンプル。上部にはホコリの侵入を防ぐためのフタが付いています。

Photo: 小暮ひさのり

カードは縦に段差ができるように収納されるので、取り出しやすいのが最高。

Photo: 小暮ひさのり

そして、このケース。Nintendo Switchのドック背面に装着できるんです！

買う前は、これどうやって固定するんだろう？ って頭にハテナが乱舞していたんですけど、Nintendo Switchのドックって、背面上部微妙にスキマが空いていて、その天板部にフックで挟み込むといった固定方法。天才かッ…！

Photo: 小暮ひさのり

そして、このカードケースを装着したままでも、Nintendo Switchを差し込んで問題なく充電できます。まるで純正品のような佇まい。110円でこの装備が追加できるって、備えておかないと損までありますね…。

ゲームの交換がスムーズに、カードの指定席もできて最高では？

Photo: 小暮ひさのり

こうして、理想的な収納場所を増設できました。

ドックというNintendo Switchを遊ぶための導線上にカードの指定席があることで、ゲームカードの差し替えがスムーズになりますし、あちこちにゲームカードが散乱するのも防げそう。

だって、わざわざしまうソフトのケースを探して、開けて、しまって…。別のソフトのケースを出してきて…。の手間が面倒だからその辺にポイポイやっちゃうわけですけど、こっちはスッと取り出して、スッとしまう！ ですからね。つい手を抜いてしまう工程をなくす＝トラブルを未然に防げる。という理想的な課題の解決アプローチだと思うなこれ。

あと、ひとつ気付いたのですが、そもそもNintendo Switchのゲームパッケージ、取り出せる場所に置いておく必要なんてないんだな…って。

説明書？ いやいや、もうゲーム内で全部教えてくれる時代です。

Source: ダイソー