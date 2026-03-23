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「お米が買えない時があった」月3万5000円の年金で暮らす74歳女性が語る“過酷なリアル”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】最低限度の生活させてよ…清掃業74歳の年金インタビュー」を公開した。月3万5000円の年金で暮らし、現在も職を探しているという74歳の女性が、これまでの苦労や現在の生活苦について「最低限度の生活させてよ」と切実な思いを語った。



動画は、市役所と職安の帰りだという女性へのインタビューから始まる。足が悪く障害者手帳を持つ彼女は、市役所で生活保護の申請を勧められたという。しかし、40代の息子と同居しているため受給できず、「『早く追い出して、私に生活保護貰いなさい』って言ってくれるんよ」と明かした。息子に頼んでも一向に出て行かないため、今も清掃などの求職活動を続けていると語る。



女性は子供が5歳の時に離婚し、女手一つで育ててきた。朝から晩までホテルの清掃などで働き詰めだった過去を振り返り、国民年金は免除制度を利用していたため、現在の受給額は月に「3万5000円くらい」だと告白。「お米がねえ時があったんで」と、介護職の息子が施設から持ち帰る余り物でしのいだ過酷な経験も打ち明けた。話題が国の支援に及ぶと、「最低限度の生活させてよ…」と本音を漏らしつつ、「年金は払っときよ。無理してでも払った方が良い」と、若い世代へ向けて自らの経験を踏まえたメッセージを送った。



終始、自身の苦境を明るく語りつつも、杖をついて職安へ通うことへの「情けない」という葛藤を覗かせた女性。インタビュアーが「これからは自分のために生きてほしい」とエールを送り、プレゼントを手渡すと、「子供の喜ぶ顔が見たいから」と母の顔を見せた。高齢者の貧困や社会保障のあり方について、深く考えさせられるインタビューとなっている。