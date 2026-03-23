【レポート】大泉洋＆松田龍平が登壇！らしさ健在の『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』製作発表会見

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映画『探偵はBARにいる』の最新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』の製作発表会見が、3月22日に東映の東京撮影所No.17stにて行われた。

■映画『探偵はBARにいる』シリーズとは？

ハードボイルド作家・東直己の『ススキノ探偵シリーズ』を原作として生まれた映画『探偵はBARにいる』シリーズ。2011年に第1作『探偵はBARにいる』が、2013年に第2作『探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点』が、2017年に第3作『探偵はBARにいる3』がそれぞれ公開され、2010年代を牽引するネオハードボイルドの金字塔として熱狂的な人気を博した。

アジア最北の歓楽街である北海道札幌市すすきののバー「ケラーオオハタ」に入り浸る便利屋の“探偵”（大泉洋）と、その相棒・高田（松田龍平）が、厄介な事件に巻き込まれながらも真相を追っていく。そのミステリー要素がふたりの小気味良い掛け合いで包まれ、また、唯一無二のヒロインと豪華なキャストを毎作迎えて織りなすドラマ＆アクションは、“探偵もの”というジャンルを再定義した。

各界からの評価も高く、『探偵はBARにいる』は第24回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（2011年）を受賞し、シリーズ各作品も含め、日本アカデミー賞（2012年 第35回／2014年 第37回／2018年 第41回）優秀賞など、数々の映画賞に輝いた。

そしてこのたび、本シリーズ最新作の製作が決定。実に9年の時を経て、探偵：大泉洋＆高田：松田龍平の軽妙で予測不能なコンビネーションが帰ってくる。

■「なんで9年間も空いたんですか？」（松田龍平）「なんで君にそんなこと聞かれなきゃいけないの！」（大泉洋）

劇中でもおなじみの“BAR”が再現され、まさに本シリーズの世界観が満載となった製作発表会見の会場には、多くの報道陣が駆けつけた。そして、軽妙で予測不能なコンビネーションで多くのファンを魅了し続けてきた、探偵：大泉洋＆高田：松田龍平が登壇。劇中に登場する衣裳を身に纏い、集まった報道陣にひと言ずつ挨拶し、会見がスタートした。

早速MCからの質問に入り、実に9年ぶり、令和に移り変わってからは初となる『探偵はBARにいる』シリーズでの再会について聞かれ、大泉が「本当にすごく久々だったんですが」と話し始めたところで、「なんで9年間も空いたんですか？ 僕はいつでも準備万端でしたよ」と松田によるツッコミが炸裂。大泉はややたじろぎつつ、「いろいろな事情があったのですが、なんで君にそんなこと聞かれなきゃいけないの！」と逆にツッコミ返しを披露し、早速繰り広げられる掛け合いに会場が笑いに包まれていた。

そのうえで改めて大泉は、「（松田は）やっぱり独特の雰囲気感が楽しいです。役への個性的なアプローチがあるから、面白いですよね」と語ると、松田も「久々にお会いしましたが、やっぱり面白い人だなと思いました。大泉さんの周りでは常に笑いが起こっていて。僕もそれを受けつつ芝居ができればと思ってましたし、結構スッと役に入れましたね」と回顧。加えて、「このシリーズに出演するにあたって、僕は大泉さんがいないと逆に不安になってしまっていて（笑）。なのである意味、大泉さんの探偵が起爆剤でもあるんですよね（笑）」と意外な一面と合わせて感謝を伝えていた。

また、改めて本作での撮影を通じての互いに変わらない点、もしくは変化した点については、大泉は「いや変わらないです、相変わらず。たぶん、台本も読んでない。話していると、全然噛み合わないときがあるんですよ（笑）」と衝撃のエピソードを披露。それに対して松田は「異論はないです（笑）」とまた会場の笑いをかっさらうと、「探偵に2歩先を歩いてもらって、そこについていく高田がいるっていう距離感なんです（笑）」と自分なりのスタンスを語っていた。

そして、大人気シリーズの最新作を手掛ける監督の登壇に移り、現代映画界のトップランナーとして数々のヒット作を世に送り出し続ける白石和彌監督が登場。こちらもまた駆けつけた報道陣、そして大泉と松田からも大きな拍手が送られるなか、白石は「監督を務めました、白石です。おふたりもずっとこの調子で、楽しい現場でした。いつもは自分で世界観を作っていくのですが、このシリーズではおふたりが作り上げる世界観に入らせていただいて、楽しんでいました」と挨拶。

これまでにないスケールで帰ってきた本作では、探偵が北海道を飛び出した“道外ロケ“も敢行。改めて大規模な撮影を振り返って、白石は「どこの場所で撮影を行っても、各所の皆様が『ぜひ』と歓迎してくださるんです。本当に感謝しかなくて、そういった人気は間違いなくこれまでの3作で培ってきたものですし、改めてシリーズのすごさを感じました」としみじみ振り返っていた。

その後は監督も交えた3人でのパートへ移り、待望の新作映画タイトルの発表へ。タイトルが書かれたフリップが3人に手渡され、順番にめくり上げられて発表されたのは、「BYE BYE LOVE」。『探偵はBARにいる』シリーズの待望の最新作タイトルが『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』に、劇場公開日が2026年12月25日に決定したことが明らかになった。

そして3人へ質問が行われ、まずは大泉と松田が“あらたな誕生”と位置づけられた本作タイトルに合わせて、本作における新しいポイントや新しく自身の中に生まれた役柄について聞かれると、大泉は「タイトルが表すとおり、探偵の若き日の恋の話なんですよ。これまでにはなかった、探偵の過去が描かれる部分が新しいですよね」とあらたな見どころをアピールするが、松田は「新しいことはあんまりしていないかなと」とまさかの回答。しかし、「新しいことをやりすぎなくてもいいってところが、本シリーズのいいところなんです。監督が白石さんになって、アクション面の迫力が増した部分なんかに、僕と大泉さんが順応していくことが、自然に起こっている感じがとても印象的でしたね」と語っていた。

白石監督は本シリーズ最新作を手掛けることとなった心境を聞かれ、「僕が映画監督になってから、このシリーズはずっと続いていて。この面白いエンタメ作品に追いつけ追い越せのように思っていたのですが、改めて任せていただけてうれしかったです」と喜びを語ると、「ふたりのやりとりの面白さは、欠かさないようにしていました。こうして『探偵はBARにいる』シリーズが作られていったんだということを改めて感じる日々でした」と本シリーズへのリスペクトを明かした。

アウトロー、ハードボイルドアクションといった作品が多い白石監督を迎えてのシリーズ初タッグについて、大泉は「プロデューサーが『家族で観られるものにしたい』と言ってたのもなんのその、次の監督が白石さんだったので。でも雰囲気がカッコ良いと言いますか。ワンカットワンカット、白石さんが撮るシーンは緊張感があって。監督ご自身は楽しい方である反面、撮る画に隙がなくて、素晴らしいなと思います」と称賛。そして松田は、「大泉さんと僕、そして白石監督の良い意味でコントロール不能な化学反応が劇中ではたくさん起こっていると思いますし、楽しみにしていてほしいです」と力強く語っていた。

続いても白石監督へ、多くのファンの方から愛され続ける“探偵：大泉＆高田：松田”との撮影については、「おふたりのアプローチの違いはあるのですが、いざ芝居するとなぜここまで面白くなるのかと。常に回り道している反面、何かを掴んだ瞬間の力は凄まじいんです。そういったところが、このシリーズがたくさんの方々に愛され続ける力なのかなと思います」と自身の見解を明かしていた。

本作のメインタイトルでもある「BYE BYE LOVE」は、実は探偵が“唯一愛した女性”が物語の鍵になっているということに由来しているもの。探偵が愛した女性であり、今回の依頼人として登場する“純子”（キャスト未発表）について、大泉は「素晴らしい方に演じていただきました。探偵が恋する相手ですから、大人な女性で。とても切ないんですが、そこもまたこの作品のいい面だと思います」としみじみ語っていると、松田が「早く役柄とか詳細を言いたいですね！ 言っちゃっていいですか（笑）」とここでもまたジョークが飛び出す。大泉も笑いながら「この人は、プロモーションのこととかなんにも考えていない（笑）。皆さんのお考えがいろいろあるから」と松田を落ち着かせると、「白石監督もその辺りをとても素敵に撮っていただいているのでご注目です」と語った。

■切なくもロマンチックな恋模様を予感させるコンセプトビジュアル公開

さらに本会見では、マスコミからの質疑応答も実施。初めの質問は「極寒の北海道で、大変だったこと。そしてクランクアップ前にこれだけは言っておきたいこと」について。まずは大泉が「大変だったのは、赤平のタワーでの撮影です。ものすごく寒いですし、たくさんの激しいアクションなどもあって。歴史を感じられてきれいな景色で、あれをトム・クルーズが見たら、大喜びですよ！」と、世界屈指のアクションスターの名前を挙げながら、撮影の過酷さを力説。続いて松田も「鉄道のところも寒くて大変でしたね。待ち時間も貨物のコンテナに案内されて、とにかく寒かったです」と語ると、最後に大泉が、またもや「本当にトム・クルーズに観てほしい！ 『結構いいところで撮ってるね！』なんて言ってくれるはずです（笑）」とぼやいていた。

続いては監督に向けて、「演出していくうえでの苦労した点」について。白石は「苦労した点は特になかったんですが、この映画の世界観を守ることは大切にしなければと思っていましたね。寒さなど、環境面でも大変さはありましたが、そこにも付き合って、逆にうまく活かせる仕掛けをしながら頑張りました」と回顧。そこに松田が、「監督の演出で面白かったのが、それぞれの1シーンが長いなと思って。例えば車を走らせるシーンなんかでも、リアルな様子がより伝わるなと感じたとともに、プレッシャーもありました。そして（車を走らせるシーンでは、）大泉さんがうるさかったですよね（笑）」と暴露し、また会場が笑いに包まれていた。

最後は、大泉と松田に向けた質問として、「撮影時に自ら出したアイデアで、逆に失敗したエピソード」について。これに大泉は「前作では、パンツ一丁で船の上で縛られるようなシーンでウケを狙うべくいろんな提案をしたら、結局後悔したのですが（笑）、今回は特になかったです」と前作と比較しながら回答し、松田は「そもそも失敗することをなくそうと思っていました（笑）。大泉さんが今回もハードなことをやられていたので、どちらかと言うとアクション担当であるにもかかわらず、僕は陰から応援していました」と、こちらは自身のスタイルを貫いていたようだ。

マスコミからの質疑応答後、フォトセッションが行われ、大泉・松田・白石より、それぞれ挨拶の言葉が送られた。「シリーズ4作目にして、初めて探偵のパーソナルな部分を描いていて、切なくも面白い作品になっているはずです。過去3作に負けないくらいにスケールアップしていますので、劇場公開をお楽しみにお待ちください！」（白石）、「今日はありがとうございました。9年ぶりに復活した、『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』をぜひお楽しみにお待ちください！」（松田）、そして「『またこのシリーズやって！』とファンの方からよく言ってもらえていたのですが、再びこうして9年ぶりに帰ってこられてうれしいです。企画立ち上げのプロデューサー、原作の東さん、そして私、さらには白石監督まで北海道出身ということで。あとは松田龍平だけです（笑）。ファンの皆様の期待を裏切らない作品ですし、まだ観たことがない方には、このシリーズのあらたな世界観を堪能していただきたいですね」（大泉）とそれぞれが熱いメッセージを送り、会見は締め括られた。

会見レポートに合わせて、本作のコンセプトビジュアルも公開。降り積もる真っ白な雪景色のなか、とあるひとりの女性の後ろ姿が描き出されており、果たしてこの人物が探偵の初恋の人、純子となるのか。「さよなら、最愛の人」というコピーも、どこか切なくもロマンチックな恋模様を予感させるものとなっている。9年の時を経て、さらなるパワーアップを遂げて帰ってきた、探偵と高田のあらたな物語に注目しよう。

■映画情報

『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』

2026年12月25日（金）全国公開

出演：大泉洋、松田龍平 他

監督：白石和彌

脚本：古沢良太、須藤泰司

原作：『探偵は吹雪の果てに』（2001年） 東直己『ススキノ探偵』シリーズ（早川書房）

(C)2026「BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる」製作委員会

■【画像】『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』の製作発表会見の模様

■【画像】映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』コンセプトビジュアル

■関連リンク

映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』作品サイト

https://tantei-bar.com