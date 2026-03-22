¥È¥Ã¥×10¤Ë8¥â¥Ç¥ë¤â¡ª Ãæ¸Å¥¢¥¤¥¢¥ó»Ô¾ì¤Ï¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤¬ÀÊ´¬¡ÚÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥¢¥¤¥¢¥óÉôÌç¤Ï¡¢1°Ì¤Ë¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤Î¡ØZX5 Mk¶¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÅçÅÄÃ¤Ìé¤µ¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×10¤Ë8¤Ä¤â¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬!?¡¡Ãæ¸ÅÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
2025Ç¯¤ÎÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥¢¥¤¥¢¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬8¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤Î2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ØZX5 Mk¶¡Ù¤¬º£²ó¤â1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆðÅ´¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÆðÅ´ÃÃÂ¤¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¡£ÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¥¹¥¥ë¤Î¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬»È¤¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆðÅ´ÆÃÍ¤ÎÂÇ´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ãæ¸Å¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï6ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç73,000±ß¤À¡£ 2°Ì¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡ØSTEALTH¡Ù¡Ê2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¡¢3°Ì¤Î¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¡Ù¡Ê2016Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢´²ÍÆÀ¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¡ØSTEALTH¡Ù¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¡¢¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¡Ù¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É·Ï¤È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤òÂ·¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢½éÃæµé¼Ô¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤á¤Î¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¼¥¯¥·¥ª¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ê¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¯¥é¥Ö¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥é¥Ö¡£¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¡Ù¡Ê2016Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÏÌ¤¤À·òºß¡£¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡£Ãæ¸Å¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢¡ØSTEALTH¡Ê£µËÜ¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¡Ë¡Ù¤¬43,000±ß¡¢¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª2016¡Ê5ËÜ¥»¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¡Ë¡Ù23,000±ß¡£¥¢¥¤¥¢¥óÁª¤Ó¤ÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ ¢£²òÀâ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹ ÅçÅÄÃ¤ÌéÅ¹Ä¹¤·¤Þ¤À¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¿¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÆÈ¼«¤Î¼ÒÆâÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÖÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤áºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£Íß¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¾¶¿¡¢»³²¼¡¢º´µ×´Ö¡¢¸¶¡¢²ÏËÜ¡¢´ä°æ»ÐËå¤é½÷»Ò¥×¥í¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¤Ï¡©¡Ú26Ì¾¤Î¥â¥Ç¥ëÄ´ºº¡Û¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×10¤Ë8¤Ä¤â¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬!?¡¡Ãæ¸ÅÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
½÷»Ò¥×¥í¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÌ¾´ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ï¡©
¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡ÔÂÇµå²»ÉÕ¤¡Õ¡¿¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¡È¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ë·ã¹Å¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁõÃå¡ª¡¡¡È¥Ï¡¼¥É²á¤®¤ë¡É¤±¤É°·¤¨¤ëÍýÍ³¤òÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ
ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×10¤Ë8¤Ä¤â¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬!?¡¡Ãæ¸ÅÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
2025Ç¯¤ÎÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥¢¥¤¥¢¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬8¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤Î2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ØZX5 Mk¶¡Ù¤¬º£²ó¤â1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆðÅ´¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÆðÅ´ÃÃÂ¤¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¡£ÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¥¹¥¥ë¤Î¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬»È¤¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆðÅ´ÆÃÍ¤ÎÂÇ´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ãæ¸Å¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï6ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç73,000±ß¤À¡£ 2°Ì¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡ØSTEALTH¡Ù¡Ê2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¡¢3°Ì¤Î¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¡Ù¡Ê2016Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢´²ÍÆÀ¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¡ØSTEALTH¡Ù¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¡¢¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¡Ù¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É·Ï¤È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤òÂ·¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢½éÃæµé¼Ô¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤á¤Î¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¼¥¯¥·¥ª¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ê¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¯¥é¥Ö¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥é¥Ö¡£¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¡Ù¡Ê2016Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÏÌ¤¤À·òºß¡£¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡£Ãæ¸Å¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢¡ØSTEALTH¡Ê£µËÜ¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¡Ë¡Ù¤¬43,000±ß¡¢¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª2016¡Ê5ËÜ¥»¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¡Ë¡Ù23,000±ß¡£¥¢¥¤¥¢¥óÁª¤Ó¤ÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ ¢£²òÀâ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹ ÅçÅÄÃ¤ÌéÅ¹Ä¹¤·¤Þ¤À¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¿¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÆÈ¼«¤Î¼ÒÆâÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÖÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤áºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£Íß¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¾¶¿¡¢»³²¼¡¢º´µ×´Ö¡¢¸¶¡¢²ÏËÜ¡¢´ä°æ»ÐËå¤é½÷»Ò¥×¥í¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¤Ï¡©¡Ú26Ì¾¤Î¥â¥Ç¥ëÄ´ºº¡Û¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×10¤Ë8¤Ä¤â¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬!?¡¡Ãæ¸ÅÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
½÷»Ò¥×¥í¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÌ¾´ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ï¡©
¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡ÔÂÇµå²»ÉÕ¤¡Õ¡¿¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¡È¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ë·ã¹Å¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁõÃå¡ª¡¡¡È¥Ï¡¼¥É²á¤®¤ë¡É¤±¤É°·¤¨¤ëÍýÍ³¤òÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ
ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û