Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、テニスを楽しむ様子を捉えた写真と動画を公開した。

【写真と動画】「リアルテニスの王子様」Snow Manの向井康二が華麗なサーブを披露

■向井康二が華麗なサーブを披露

向井のInstagramでは、テニスコートで撮影した写真と動画を計5点公開した。

この日の向井は、“PUMA GOLF”のロゴ入り黒Tシャツを着用。サイドにラインがパンツに、オレンジ色のソールが目を引くシューズ。そして、白いキャップを合わせたスポーティーなスタイルで登場。1枚目の写真ではラケットを持ち、審判台に座ってうつむいている。

2枚目では、テニスボールを手に馴染ませるようにしてバウンドさせる動画を。続く投稿では、キャップを直す仕草やコートを見つめるような表情を捉えた写真。そしてラストは、まっすぐボールを上げ、華麗なサーブを決めるサーブショットを披露。腕をピンとまっすぐに上げ、指先まで美しいフォームで魅了した。

向井は「テニスやのに服がゴルフ笑」と自虐的に綴ったように、向井康二はCOBRA PUMA GOLFのブランドアンバサダーを務めている。向井のInstagramでは、以前からゴルフに加えて、スノーボードの滑走動画を披露するなど、種目を問わず様々なスポーツに挑戦している。

この投稿を受けて、「テニスの王子様」「リアルテニスの王子様だ！」「部活で一緒だったら恋する」と褒める投稿が寄せられた他、「運動神経のよさに惚れる」「硬式もできちゃうのメロい」「なんでもできちゃう康二くん大好き」「康二くんカッコよすぎる」と運動神経の良さにも称賛の声が寄らせられていた。

■動画：向井康二がテニスで華麗なサーブを披露